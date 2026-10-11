Polémica por estatua "La Rockera": críticas y apoyos al nuevo monumento de Bogotá

"La Rockera", escultura instalada en el parque Simón Bolívar en conmemoración de los 30 años de Rock al Parque, recibió algunas críticas por su diseño y su relación con la identidad rockera por parte de varios simpatizantes del festival. No obstante, otras voces destacaron en la obra el homenaje a las mujeres, su carácter permanente y la transformación de miles de proyectiles en una obra de arte, por lo cual, la propuesta disruptiva generó polémica y discusión en las redes sociales.

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Rock al Parque llegó a sus 30 años con una nueva figura en el lugar donde varias generaciones han seguido el festival: el parque Simón Bolívar. Sin embargo, apenas fue inaugurada, La Rockera comenzó a generar una discusión que pasó de su apariencia a preguntas sobre la forma de representar a las mujeres y la cultura rockera de Bogotá.

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La obra de Rafael Melo, conocido como Maquiamelo, muestra una figura femenina con audífonos, taches y una estrella sobre uno de sus ojos. Mientras algunos usuarios aseguran que no encuentran una relación clara entre estos elementos y la historia del festival, otros valoran que Bogotá tenga un monumento permanente dedicado a Rock al Parque y a las mujeres que han participado en la escena musical.

¿Por qué La Rockera generó polémica?

Una parte de las críticas se concentra en el rostro de la escultura. En redes sociales, varias personas señalaron que la figura parece no tener boca y cuestionaron el mensaje de presentar de esa manera a una mujer que pretende representar la libertad y la participación femenina en el rock.

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Esta lectura también apareció en medios culturales, que recogieron las preguntas sobre la boca y la mirada de la figura. Sin embargo, estas interpretaciones provienen de quienes observan la obra y no corresponden a un significado confirmado por Maquiamelo. La descripción oficial menciona los audífonos, los taches y la estrella en el ojo como componentes de su estética.

He visto varias fotografías desde diferentes puntos de vista. Pero en realidad no la entiendo. No entiendo su relación con el Rock.

Yo crecí escuchando rock. Me encanta el rock, pero no entiendo la escultura. ¿Por qué Rockera", ¿Por los audífonos? Y porqué no tiene boca… pic.twitter.com/gbH04mbIDJ — Maria Castro. (@mariacastro1111) October 10, 2026

Asimismo, en varias publicaciones de la red social X se calificó a la escultura como una “mediocridad” y se cuestionó que la figura escogida para homenajear el festival aparezca sin boca y con audífonos.

Otros comentarios fueron menos tajantes, aunque coincidieron en preguntar por la relación visual entre la obra y Rock al Parque. Una usuaria escribió que, pese a haber crecido escuchando rock, no entendía por qué la figura era presentada como rockera únicamente a partir de los audífonos y otros accesorios.

La escultura de Rock al Parque es una mediocridad. No tiene ninguna virtuosidad artística. Una rockera de un festival sin boca y con audífonos. Ojalá la fundieran e hicieran una que evidencie talento artístico y conexión con tremendo símbolo cultural de Bogotá. pic.twitter.com/Bt5g6jMJ6R — Camilo Prieto (@CamiloPrietoVal) October 11, 2026

La controversia también llegó al proceso de selección. En una publicación atribuida a Agustín Franco y difundida desde la página de la Fundación San Felipe, se planteó que la condición de obra donada no debía excluir una revisión curatorial. El texto cuestionó su estética, descrita como cercana a un avatar o a un muñeco intervenido, y su diálogo con el entorno artístico y arquitectónico del parque.

Las voces que respaldan La Rockera

La recepción de la escultura no ha sido únicamente negativa. Entre las opiniones favorables aparece el reconocimiento a la decisión de representar a una mujer, en lugar de recurrir a la imagen tradicional de un músico masculino con guitarra.

Carolina Portela, guitarrista de la banda colombiana Highway, celebró que el monumento reconozca el papel femenino en la construcción de la escena bogotana. “Sé que la ciudadanía se va a apropiar de la obra, porque todos hemos crecido con el festival”, afirmó.

Desde el Distrito, el alcalde Carlos Fernando Galán presentó la figura como un recordatorio de la historia construida en Bogotá alrededor de las guitarras, las canciones, la rebeldía y la libertad. Por su parte, el secretario de Cultura, Santiago Trujillo, destacó que la donación deja una obra permanente para reconocer a los artistas, gestores y públicos que han sostenido el festival durante tres décadas.

Otras reacciones favorables se han concentrado en el material utilizado. La Rockera fue fundida en bronce a partir de cerca de 30.000 proyectiles reciclados, una decisión con la que Maquiamelo buscó convertir elementos asociados con la violencia en una pieza de arte, memoria y convivencia.

Bogotá tiene una nueva rockera.



Celebramos los 30 años de Rock al Parque con el nuevo monumento La Rockera, una escultura de 3,87 metros creada por el artista bogotano Maquiamelo, a partir de balas recicladas.



Desde hoy, esta obra hace parte del Parque Simón Bolívar y de la… pic.twitter.com/ugSyAgob7H — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 9, 2026

¿Qué representa La Rockera, según su creador?

La idea surgió durante una presentación del dúo español Bala en una edición reciente de Rock al Parque. Maquiamelo observó entre el público a una joven de cabello negro que participaba en el pogo y llevaba unos audífonos intervenidos con taches.

A partir de esa imagen, el artista comenzó a elaborar bocetos y posteriormente trasladó la figura a la plastilina. Su propósito, según explicó durante la presentación, era crear una rockera que representara a las personas que durante 30 años han construido su identidad alrededor del festival.

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La obra fue realizada mediante la técnica de cera perdida y alcanza los 3,87 metros de altura, incluido el pedestal de granito. Además, pesa aproximadamente 1.200 kilogramos y quedó instalada de forma permanente en el acceso de la calle 63 al parque Simón Bolívar.

El pedestal incorpora una placa con nombres de agrupaciones distritales, nacionales e internacionales que han participado en Rock al Parque. También tiene un código QR conectado con el archivo histórico del festival.

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Una donación que pasará a formar parte del patrimonio de Bogotá

Maquiamelo concibió y donó La Rockera a la ciudad. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural indicó que acompañó la creación artística y participó en el diseño conceptual del pedestal, especialmente en la incorporación de la placa y del archivo digital.

La entidad también anunció que la escultura será declarada bien de interés cultural por su valor simbólico, estético e histórico dentro de la conmemoración de Rock al Parque.

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Por ahora, la misma obra reúne lecturas opuestas. Sus críticos consideran que el diseño no refleja la diversidad de la comunidad rockera o que la representación femenina resulta contradictoria, mientras sus defensores destacan el reconocimiento a las mujeres, la transformación de proyectiles en arte y la existencia de un homenaje permanente al festival.

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