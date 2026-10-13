Lograr cita con especialista, la mayor queja de salud en Bogotá: Personería alerta demoras

Conseguir una cita con un especialista es la principal barrera de salud reportada ante la Personería de Bogotá. Entre enero y agosto de 2026, la entidad recibió 7.933 requerimientos ciudadanos, de los cuales el 38,45 % estuvo relacionado con demoras y dificultades para acceder a estas consultas. Ortopedia y traumatología encabezaron los reclamos, con 548 casos, seguidas de cardiología, con 456; oncología, con 403, y oftalmología, con 386. Ante la falta de soluciones, el órgano de control remitió 923 casos a la Procuraduría y a la…

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Conseguir una cita con un especialista es la principal barrera de salud reportada ante la Personería de Bogotá. Entre enero y agosto de 2026, la entidad recibió 7.933 requerimientos ciudadanos, de los cuales el 38,45 % estuvo relacionado con demoras y dificultades para acceder a estas consultas. Ortopedia y traumatología encabezaron los reclamos, con 548 casos, seguidas de cardiología, con 456; oncología, con 403, y oftalmología, con 386. Ante la falta de soluciones, el órgano de control remitió 923 casos a la Procuraduría y a la Superintendencia Nacional de Salud.

“No es admisible que los ciudadanos tengan que rogar o esperar meses por una consulta especializada que define su calidad de vida o su supervivencia”, advirtió el personero Andrés Castro Franco. El balance también muestra un cambio en las inconformidades. La falta de entrega de medicamentos, que antes ocupaba el primer lugar, pasó al tercero, con 2.253 peticiones, detrás de las consultas especializadas y las trabas administrativas.

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Las EPS con más reclamos

Durante agosto, Capital Salud concentró 246 requerimientos y Famisanar, 232. Les siguieron Nueva EPS, con 179; Sanitas, con 173; Compensar, con 155; Salud Total, con 83, y Sura, con 28. Las dificultades para acceder a especialistas tuvieron un peso distinto en cada entidad. En Capital Salud representaron el 59,75 % de sus reclamos: 147 de los 246 casos. En Salud Total alcanzaron el 55,42 % y en Sura, el 50 %.

Para Sanitas, esta barrera correspondió al 41,61 % de los requerimientos; en Compensar, al 38,70 %; en Famisanar, al 31,06 %, y en Nueva EPS, al 27,37 %. El reporte contabiliza las solicitudes recibidas por la Personería, no la totalidad de pacientes de cada EPS. Además de los 923 casos enviados a la Procuraduría y a la Supersalud, la Personería trasladó otros 15 a sus delegadas de Asuntos Disciplinarios.

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La entidad convocó una mesa con las EPS, las cuatro subredes distritales y la Superintendencia para buscar soluciones a las barreras de atención. Según informó, Sanitas fue la única EPS que no asistió. El órgano de control anunció que mantendrá las mesas de seguimiento y la vigilancia en los centros hospitalarios para verificar que los usuarios reciban atención oportuna.

Bogotá también se queda corta en camas hospitalarias

A las dificultades para conseguir citas se suma una alerta sobre la capacidad hospitalaria de la capital. La concejal Diana Diago, del Centro Democrático, divulgó una respuesta de la Secretaría de Salud que registra 8.912 camas de hospitalización general al cierre de 2025: 7.473 para adultos y 1.439 pediátricas. Según la denuncia, la capital tiene unas 112 camas por cada 100.000 habitantes, frente a las 190 del promedio nacional. Para alcanzar esa proporción, necesitaría sumar 6.170 camas. Diago advirtió que esa diferencia representa una brecha cercana al 41 %.

“Estamos hablando de una brecha que puede traducirse en mayores tiempos de espera, dificultades para conseguir una cama y una mayor presión sobre los servicios de salud de los bogotanos”, señaló. La cabildante también llamó la atención sobre la distribución de esa infraestructura. Las instituciones privadas concentran 6.403 camas, el 71,85 % del total, mientras las públicas cuentan con 2.509, el 28,15 %. Para ella, estas cifras muestran la necesidad de fortalecer y ampliar la red pública.

Parte de esa expansión depende del Nuevo Hospital de Usme y de la Torre de Urgencias del Hospital El Tunal, que todavía no han entrado en operación. Según Salud, ambos proyectos aportarán 239 camas adicionales a la red adscrita. Ese incremento equivale a cerca del 3,9 % de las 6.170 camas necesarias para igualar el promedio nacional. Diago pidió al alcalde Carlos Fernando Galán acelerar la puesta en funcionamiento de ambas obras y definir una estrategia de expansión hospitalaria que responda a la demanda actual, al envejecimiento de la población y a futuras emergencias sanitarias.

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