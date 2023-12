Madre e hijo de 90 y 70 años que vivían en El Dorado, consiguieron hospedaje

Los dos adultos mayores llevaban cinco meses en esta situación. Foto: Noticias RCN

Debido a los diferentes reportes sobre pasajeros que se han refugiado en el Aeropuerto El Dorado, específicamente los menores provenientes de África, varios medios de comunicación han centrado su atención en esta terminal aérea. Recientemente se difundió la noticia de dos adultos mayores que, debido a desafortunadas circunstancias, se vieron obligados a vivir en el aeropuerto.

‘Noticias RCN’ y otros medios de comunicación, dieron a conocer la historia de Beatriz y Augusto Facciola, una madre de noventa años y su hijo de setenta, que vivían en las instalaciones del Aeropuerto El Dorado desde hace cinco meses, pues no tenían en dónde más quedarse.

Historia de la madre de 90 años y su hijo de 70 refugiados en el aeropuerto

De acuerdo con las versiones difundidas todo sucedió debido a que Augusto invirtió 600 millones de pesos colombianos en un negocio relacionado con unos vehículos de carga, cifra que finalmente perdió. Desde entonces solían dormir en las sillas de las salas de espera y todos los días salían a buscar alimentos y un lugar donde tomar una ducha.

“Es vergonzoso decirlo, pero hay que ser honestos, hemos pasado unos momentos de hambrunas terribles. Pensé en suicidarme”, explica Augusto.

El hombre explicó que a pesar de que tiene los conocimiento para trabajar en todo tipo de empleos, como manejo de empresas, no le dan la oportunidad, ya que “nadie quiere un viejo de 70 años, así tenga toda la vitalidad”.

Es así como ambos terminaron en el aeropuerto por meses, sin ayuda alguna. No obstante, luego de que los medios de comunicación hablaran de este caso, la situación cambió para ellos.

Colombianos ayudaron a los dos adultos mayores a conseguir refugio

Varios colombianos que vieron la noticia se conmovieron y decidieron ir a El Dorado a regalarles comida y ayudarlos en las fiestas de Navidad: “A uno como que ya no le sale la respiración, así me he sentido. Esperando, rogándole a Dios cada minuto, cada segundo que por favor me regale un techo. Le pido a Dios que podamos salir lo más pronto posible porque no voy a pasar una Navidad aquí sentada”, dijo Beatriz.

De hecho, como lo explicó el mismo Augusto, una comunidad cristiana que conoció su historia, le ofreció a él y a su madre hospedaje para esta temporada decembrina: “Se ha presentado un señor en el aeropuerto, es cristiano, y nos ha ofrecido su casa para pasar lo que resta de la temporada y resto de enero. Voy a aceptarlo”.