La mayor concentración de actividades será este lunes, con eventos desde las 7:00 a. m. en la calle 72 y movilizaciones en sectores como el parque de los Hippies,…

Quienes tengan recorridos previstos por Chapinero, el centro, Teusaquillo o Bosa esta semana deberán revisar con cuidado sus rutas. Entre este lunes 23 y el domingo 29 de noviembre están programadas 14 movilizaciones, plantones y actos culturales en distintos puntos de la ciudad, con jornadas que podrían afectar la circulación vehicular y algunas rutas de TransMilenio y TransMiZonal.

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Marchas en Bogotá del 23 al 29 de noviembre: agenda, horarios y recorridos

La mayor concentración de actividades será este lunes, con eventos desde las 7:00 a. m. en la calle 72 y movilizaciones en sectores como el parque de los Hippies, la Universidad Nacional, la Plaza de Bolívar y el centro de Bogotá. El miércoles habrá una marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que saldrá de la Universidad Nacional hacia la Plaza de Bolívar.

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La Secretaría Distrital de Gobierno informó que acompañará las actividades con sus equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos. La entidad recomendó planear los viajes con anticipación y estar atentos a los cambios que se puedan presentar durante el desarrollo de cada convocatoria.

Agenda de marchas en Bogotá para este lunes 23 de noviembre

El lunes concentra cinco actividades, especialmente en Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria.

7:00 a. m. | Plantón de maestros frente a Fiduprevisora

Será en la calle 72 con carrera Décima, en Chapinero.

Será en la calle 72 con carrera Décima, en Chapinero. 9:30 a. m. | Plantón “Sé la voz de las gallinas”

Está previsto en la Plaza de Bolívar, en la calle 11 con carrera Séptima.

Está previsto en la Plaza de Bolívar, en la calle 11 con carrera Séptima. 12:00 m. | Rodada “Acabemos las fotomultas”

Saldrá del parque de los Hippies, en la calle 63 con carrera Séptima, y tendrá como destino la Federación Colombiana de Municipios, en la carrera Séptima con calle 74.

Saldrá del parque de los Hippies, en la calle 63 con carrera Séptima, y tendrá como destino la Federación Colombiana de Municipios, en la carrera Séptima con calle 74. 5:00 p. m. | Plantón por Ivón Parra Díaz

La concentración está programada en la entrada de la Universidad Nacional por la calle 26 con carrera 34.

La concentración está programada en la entrada de la Universidad Nacional por la calle 26 con carrera 34. 6:00 p. m. | Velatón Festival por la Vida y la Memoria

El acto cultural se realizará en la calle 19 con carrera Cuarta, en Santa Fe.

Por los horarios y puntos de encuentro, las principales novedades de movilidad del lunes podrían concentrarse en la carrera Séptima, el entorno de la calle 72, la calle 26 y el centro de la ciudad.

Manifestaciones del martes 24 y miércoles 25 de noviembre

El martes 24 solo aparece programada una actividad. A las 12:00 del día se realizará el evento cultural “Cerrando semestre con muralismo” en la sede Vivero de la Universidad Distrital, ubicada en la avenida Circunvalar o carrera Quinta con calle 15.

La agenda cambia el miércoles 25, fecha en la que están previstas dos actividades relacionadas con el 25N:

12:00 m. | Evento cultural “Rabiosa acuerpamos la esperanza #25N”

Será en la Plaza Fundacional de Bosa, en la carrera 80I con calle 61 sur.

Será en la Plaza Fundacional de Bosa, en la carrera 80I con calle 61 sur. 3:00 p. m. | Marcha por el Día contra la eliminación de la violencia a la mujer

Partirá de la Universidad Nacional, en la calle 26 con carrera 34, y llegará a la Plaza de Bolívar.

Este último recorrido puede generar novedades en los corredores que conectan el sector de la Universidad Nacional con el centro de Bogotá. La recomendación es verificar las actualizaciones de TransMilenio antes de salir, especialmente durante la tarde.

Vigilia por Palestina y movilización en San Cristóbal, el jueves 26

Para el jueves 26 hay dos actividades previstas:

11:30 a. m. | Vigilia silenciosa por Palestina

Frente a la Embajada de Israel, en la calle 26 con carrera 57, localidad de Teusaquillo.

Frente a la Embajada de Israel, en la calle 26 con carrera 57, localidad de Teusaquillo. 1:30 p. m. | Marcha por el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres

Iniciará en la cancha del barrio La Victoria, en la calle 37A Bis sur #2A-0, y avanzará hasta la cancha del barrio Villa del Cerro, en San Cristóbal.

La Secretaría de Gobierno no reportó marchas ni movilizaciones programadas para el viernes 27 de noviembre. Esto no descarta novedades de última hora, por lo que conviene revisar los canales institucionales antes de emprender recorridos largos.

¿Qué movilizaciones habrá el sábado 28 y domingo 29 de noviembre?

El fin de semana también tendrá concentraciones en el centro, Barrios Unidos, Engativá y Santa Fe.

Sábado 28 de noviembre

9:00 a. m. | Marcha 25N Barrios Unidos 2026

El punto de encuentro será la calle 74A con carrera 63.

El punto de encuentro será la calle 74A con carrera 63. 11:00 a. m. | Plantón de apoyo a Abelardo

Se realizará en la Plaza de Bolívar.

Domingo 29 de noviembre

10:00 a. m. | Toma Cultural 29N

Está convocada en la avenida Ciudad de Cali con calle 80, costado norte, en Engativá.

Está convocada en la avenida Ciudad de Cali con calle 80, costado norte, en Engativá. 11:00 a. m. | Festival al andén contra la gentrificación

Tendrá lugar en la Plaza de Mercado La Perseverancia, ubicada en la carrera Quinta con calle 30A.

Recomendaciones para moverse en Bogotá durante las marchas

Las movilizaciones no implican cierres permanentes en todos los puntos de la agenda. Sin embargo, los desvíos y cambios de ruta se definen según el desarrollo de cada actividad y la cantidad de asistentes.

Antes de salir, tenga en cuenta estas recomendaciones:

Si puede, evite transitar por los sectores de concentración durante las franjas horarias anunciadas.

Consulte las novedades de movilidad y los desvíos en los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad y Portal Bogotá.

Revise las actualizaciones de TransMilenio si viaja por la carrera Séptima, la calle 26, el centro, Chapinero o el entorno de la Universidad Nacional.

Salga con más tiempo si tiene una cita, vuelo, trámite o conexión de transporte en esos sectores.

Si participa en las jornadas, atienda las indicaciones del personal de acompañamiento y mantenga una conducta pacífica.

La Secretaría de Gobierno señaló que las movilizaciones serán acompañadas por gestores de diálogo social. Además, recordó que las afectaciones a la movilidad pueden cambiar durante el día, de acuerdo con el avance de las concentraciones y los recorridos.

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