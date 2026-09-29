Marchas en Bogotá esta semana: horarios, puntos de encuentro y posibles afectaciones

La Secretaría de Gobierno acompañará las jornadas mediante sus equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos para promover la convivencia y…

Las concentraciones podrían generar cierres temporales, desvíos y modificaciones en la operación de rutas troncales y TransMiZonales de Transmilenio, principalmente en el centro de la ciudad.

Bogotá tendrá durante los próximos días varias marchas, plantones y eventos culturales con reivindicaciones sociales. Las actividades comenzaron este lunes 28 y se extenderán hasta el miércoles 30 de septiembre.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La Secretaría de Gobierno acompañará las jornadas mediante sus equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos para promover la convivencia y garantizar el derecho a la manifestación pacífica.

Movilizaciones del martes 29 de septiembre

La primera actividad está convocada para las 3:00 p. m. en el Museo Nacional, ubicado en la localidad de Santa Fe. Desde ese punto comenzará la marcha denominada “En defensa de la vida, las artes y la paz”. Aunque la agenda oficial no precisa el recorrido ni el destino, los conductores deben anticipar posibles restricciones en las vías cercanas.

A las 5:00 p. m. se realizará en la Plaza de Bolívar el evento cultural con reivindicaciones “Firmes por nuestra fe”. La concentración podría afectar el tránsito en sectores de La Candelaria y el centro de Bogotá.

Agenda del miércoles 30 de septiembre

A las 2:00 p. m. se llevará a cabo la “Conmemoración Masacre sur Oriente” en la Casita del Pensamiento, ubicada en el barrio Altamira, localidad de San Cristóbal.

La última actividad anunciada será a las 5:00 p. m. en la Plaza de Bolívar, donde se repetirá el evento “Firmes por nuestra fe”.

Las actividades comenzaron con las marchas del 28S

La agenda inició este lunes con varias movilizaciones por el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro y el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

Las marchas partieron desde la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional, el Parque Nacional y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Algunas tuvieron como destino el Museo Nacional, donde también se desarrolló un evento cultural.

Las concentraciones generaron modificaciones en la movilidad y desvíos en algunos servicios de TransMilenio sobre la calle 26.

Las autoridades recomendaron planear los recorridos con anticipación, consultar el estado del tráfico antes de salir y atender las indicaciones de agentes y gestores desplegados en las zonas de concentración.

Los horarios y recorridos podrían cambiar durante las jornadas. Las novedades sobre cierres, desvíos y afectaciones en el transporte público serán divulgadas a través de los canales oficiales de las secretarías de Gobierno y Movilidad, TransMilenio y Portal Bogotá.

Lea más: Entre violencias y otras brechas: así habitan las mujeres la ciudad

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.