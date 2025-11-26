Más acceso y pruebas, menos estigma: nueva hoja de ruta de Bogotá contra el VIH

El 82,4 % de las personas que viven con VIH en Bogotá conoce su diagnóstico. Foto: GettyImages

A través de una nueva estrategia, Bogotá busca cumplir una importante meta en salud del Plan de Desarrollo: alcanzar en 2027 el estándar “92-92-92″, es decir, que el 92 % de las personas con VIH conozca su diagnóstico, el 92 % acceda al tratamiento y el 92 % alcance carga viral indetectable.

En la actualidad, el 82,4 % de las personas que viven con VIH en Bogotá conoce su diagnóstico; el 78,3 % está en tratamiento; y el 91,7 % ha alcanzado carga viral indetectable. Aunque los resultados confirman avances importantes, ratifican también los retos en el diagnóstico temprano y la reducción de barreras de acceso.

Panorama en Bogotá

Datos de enero a de octubre de 2025, indican que la ciudad registra 3.144 nuevos casos de VIH, correspondientes a una incidencia de 39,6 por cada 100.000 habitantes. El 22,5 % de los casos se presenta en población migrante, lo que evidencia desigualdades y vulnerabilidades persistentes.

Las localidades con tasas de incidencia más altas son: Los Mártires, La Candelaria, Santafé, Teusaquillo y Chapinero. En cuanto a mortalidad, en los últimos años se han registrado variaciones leves, con tasas entre 2,3 y 2,7 por cada 100.000 habitantes.

¿De qué trata la estrategia?

‘¡Pruébate! Por ti, por mí por todos’, es el lema de la estrategia de la Secretaría Distrital de Salud, la cual es presentada en conmemoración a la Semana de la Respuesta al VIH, reforzando acciones para ampliar el diagnóstico oportuno, optimizar la continuidad del tratamiento y reducir el estigma y la discriminación.

De esta manera, una de las acciones abrirá, del 24 de noviembre al 1 de diciembre, una agenda especial que incluye entrega gratuita de preservativos, acciones educativas y tamizaje de ITS y VIH en puntos extramurales y servicios de salud.

Una de las actividades principales se realizará el 27 de noviembre en la Plazoleta de Lourdes, en Chapinero, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

