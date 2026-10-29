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Más apartamentos y hogares distintos: lo que revela la encuesta multipropósito de Bogotá

Entre 2021 y 2025 aumentó la proporción de apartamentos en Bogotá y se redujo el tamaño promedio de los hogares. La comparación de las 19 localidades de Bogotá en las encuestas multipropósito del DANE 2021 y 2025 muestra que estos dos cambios siguen caminos diferentes.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Hogares Bogotá.
Hogares Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Se ha escrito mucho sobre la transformación demográfica y habitacional en Bogotá. Cuando se habla de vivienda en Bogotá, la conversación gira alrededor de cuántos apartamentos se construyen, dónde están y cuánto espacio ofrecen. Pero detrás de esas cifras hay otra pregunta que complementa todos los debates: ¿quiénes viven en esos apartamentos? Un hogar de una persona y otro de cuatro personas pueden vivir en apartamentos, aunque sus necesidades sean distintas. Esa diversidad obliga a observar con cuidado dos cambios que parecen marchar juntos…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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Comentarios
  • Javier(8y1mc)Hace 35 minutos
    En Bogotá conseguir apartamento es una locura, abundan las "ofertas" de monoambientes "para inversión" de 22 metros a 300 millones. Un locura. Esto puede crear una burbuja que lleve a un callejón sin salida: una cantidad de monoambientes que nadie quiere habitar, pero que ya están construidos.
  • Héctor(15733)Hace 1 hora
    Qué buen artículo. Lástima que falló la edición de las gráficas.
  • Martha(69929)Hace 1 hora
    El déficit o necesidad de la ciudad que cubrir,ayudaria con modelos de 55 metros y dos alcobas,eso sería una opción decente!! No viviendas de menos de 40 metros, que solo contribuye al encarecimiento dei costo de vida.
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