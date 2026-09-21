Las suspensiones comenzarán entre las 7:00 y las 11:00 de la mañana y tendrán una duración estimada de entre 10 y 27 horas. De acuerdo con la entidad, las interrupciones son necesarias para realizar empates de redes, instalar accesorios, renovar…

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá programó 27 intervenciones que implicarán cortes de agua entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre de 2026. Los trabajos afectarán más de 130 barrios, sectores y veredas de Bogotá, además del municipio de Gachancipá y un sector de Soacha.

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Más de 130 barrios de Bogotá y otros sectores tendrán cortes de agua del 21 al 25

Las suspensiones comenzarán entre las 7:00 y las 11:00 de la mañana y tendrán una duración estimada de entre 10 y 27 horas. De acuerdo con la entidad, las interrupciones son necesarias para realizar empates de redes, instalar accesorios, renovar tuberías y adelantar labores preventivas y correctivas.

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Por lo tanto, estos cortes corresponden a trabajos programados y no a una medida de racionamiento. Además, la afectación se limitará a los polígonos definidos por el Acueducto, por lo que no necesariamente abarcará la totalidad de cada barrio mencionado.

La programación detallada termina el viernes 25 de septiembre, tal como indica el título de la publicación oficial, aunque uno de sus apartados menciona por error el viernes 27.

Cortes de agua del lunes 21 de septiembre

Las primeras intervenciones se concentrarán en Fontibón, San Cristóbal, Kennedy y Chapinero. Uno de los cortes más extensos de la semana ocurrirá en Modelia y Santa Cecilia, donde el servicio permanecerá suspendido hasta por 27 horas.

Fontibón: Modelia y Santa Cecilia, entre la transversal 73A y la carrera 86, desde la avenida calle 22 hasta la avenida calle 26. El corte comenzará a las 7:00 a. m. y durará hasta 27 horas por mantenimiento preventivo.

Modelia y Santa Cecilia, entre la transversal 73A y la carrera 86, desde la avenida calle 22 hasta la avenida calle 26. El corte comenzará a las 7:00 a. m. y durará hasta 27 horas por mantenimiento preventivo. San Cristóbal: Aguas Claras y Aguas Claras Sur, desde la diagonal 13B sur hasta la calle 31A sur, entre la transversal 21A sur y la carrera 25 este. La suspensión empezará a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta 14 horas.

Aguas Claras y Aguas Claras Sur, desde la diagonal 13B sur hasta la calle 31A sur, entre la transversal 21A sur y la carrera 25 este. La suspensión empezará a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta 14 horas. Kennedy: Provivienda, Tejar, Alcalá, Ospina Pérez y Alquería. La intervención abarcará sectores comprendidos entre las carreras 72A y 68, así como entre las calles 26 y 39B sur. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y tendrá una duración aproximada de 24 horas.

Provivienda, Tejar, Alcalá, Ospina Pérez y Alquería. La intervención abarcará sectores comprendidos entre las carreras 72A y 68, así como entre las calles 26 y 39B sur. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y tendrá una duración aproximada de 24 horas. Chapinero: La Cabrera, entre las calles 85 y 88 y las carreras 13 y 15. La suspensión iniciará a las 9:00 a. m. y durará hasta 24 horas debido a empates en las redes.

Cortes del martes 22 de septiembre

El martes se ejecutarán ocho intervenciones en Puente Aranda, Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba y Gachancipá. En este último municipio, la programación oficial incluye la totalidad de su territorio durante un periodo estimado de 14 horas.

Puente Aranda: Parque Américas y Cundinamarca, desde la carrera 30 hasta la carrera 36, entre la calle 19 y la avenida de las Américas. El corte empezará a las 7:00 a. m. y durará 24 horas.

Parque Américas y Cundinamarca, desde la carrera 30 hasta la carrera 36, entre la calle 19 y la avenida de las Américas. El corte empezará a las 7:00 a. m. y durará 24 horas. Puente Aranda: Los Ejidos, entre la carrera 36 y la avenida carrera 50, desde la avenida calle 13 hasta la avenida calle 20 o avenida de las Américas. La suspensión comenzará a las 8:00 a. m. y se extenderá por 24 horas.

Los Ejidos, entre la carrera 36 y la avenida carrera 50, desde la avenida calle 13 hasta la avenida calle 20 o avenida de las Américas. La suspensión comenzará a las 8:00 a. m. y se extenderá por 24 horas. Puente Aranda: Guadalupe y Las Delicias, desde la avenida calle 57R sur hasta la calle 40 sur, entre la avenida carrera 72 y la carrera 68D. El corte empezará a las 9:00 a. m. y durará 24 horas.

Guadalupe y Las Delicias, desde la avenida calle 57R sur hasta la calle 40 sur, entre la avenida carrera 72 y la carrera 68D. El corte empezará a las 9:00 a. m. y durará 24 horas. Kennedy: Andalucía Kennedy, Bavaria, Castilla, El Vergel Oriental, La Fayette, Nuevo Techo, Valladolid, Vergel, Villa Alsacia, Villa Alsacia II, Villa Liliana y otros sectores comprendidos entre la avenida calle 8 y la calle 16, desde la avenida carrera 72 hasta la avenida carrera 86. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas.

Andalucía Kennedy, Bavaria, Castilla, El Vergel Oriental, La Fayette, Nuevo Techo, Valladolid, Vergel, Villa Alsacia, Villa Alsacia II, Villa Liliana y otros sectores comprendidos entre la avenida calle 8 y la calle 16, desde la avenida carrera 72 hasta la avenida carrera 86. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas. Kennedy: Boitá, Santa Catalina, Tundama, Renania Urapanes y La Campiña, entre las calles 42B y 49B sur y desde la avenida carrera 72 hasta la carrera 72V bis. El corte empezará a las 9:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas.

Boitá, Santa Catalina, Tundama, Renania Urapanes y La Campiña, entre las calles 42B y 49B sur y desde la avenida carrera 72 hasta la carrera 72V bis. El corte empezará a las 9:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas. Ciudad Bolívar: Arborizadora Baja y Chircal del Sur, desde la diagonal 63 sur hasta la calle 61 sur, entre la carrera 19B y la carrera 45A. La suspensión comenzará a las 9:00 a. m. y durará 24 horas.

Arborizadora Baja y Chircal del Sur, desde la diagonal 63 sur hasta la calle 61 sur, entre la carrera 19B y la carrera 45A. La suspensión comenzará a las 9:00 a. m. y durará 24 horas. Suba: San Carlos de Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental, entre las carreras 136A y 153A y las calles 142 y 144. El corte empezará a las 10:00 a. m. y tendrá una duración aproximada de 24 horas.

San Carlos de Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental, entre las carreras 136A y 153A y las calles 142 y 144. El corte empezará a las 10:00 a. m. y tendrá una duración aproximada de 24 horas. Gachancipá: la suspensión está prevista para todo el municipio a partir de las 11:00 a. m. y se extenderá hasta 14 horas por trabajos de mantenimiento correctivo.

Programación del miércoles 23 de septiembre

Durante esta jornada se presentarán cortes en Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Usaquén y Suba. El menor tiempo de suspensión de toda la programación será de 10 horas y corresponderá a varios sectores de Suba.

Fontibón: Salazar Gómez, entre la avenida de las Américas y la calle 13, desde la carrera 60 hasta la carrera 68. El corte comenzará a las 7:00 a. m. y durará 24 horas.

Salazar Gómez, entre la avenida de las Américas y la calle 13, desde la carrera 60 hasta la carrera 68. El corte comenzará a las 7:00 a. m. y durará 24 horas. Fontibón: Montevideo, entre las carreras 68D y 72 y desde la avenida calle 13 hasta la avenida calle 22. La suspensión empezará a las 7:00 a. m. y podrá extenderse durante 27 horas.

Montevideo, entre las carreras 68D y 72 y desde la avenida calle 13 hasta la avenida calle 22. La suspensión empezará a las 7:00 a. m. y podrá extenderse durante 27 horas. Kennedy: Bellavista, Ciudad de Cali, Ciudad Granada, Dindalito, El Jazmín, El Paraíso, El Triunfo, Gibraltar, La Rivera, Las Acacias, Las Brisas, Los Almendros, Patio Bonito II, Quintas de Tierra Buena, Villa Alexandra y otros sectores. El polígono está comprendido entre las calles 43 y 54 sur y las carreras 89 y 100. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas.

Bellavista, Ciudad de Cali, Ciudad Granada, Dindalito, El Jazmín, El Paraíso, El Triunfo, Gibraltar, La Rivera, Las Acacias, Las Brisas, Los Almendros, Patio Bonito II, Quintas de Tierra Buena, Villa Alexandra y otros sectores. El polígono está comprendido entre las calles 43 y 54 sur y las carreras 89 y 100. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas. Kennedy: Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita y Villa Nelly III Sector. La suspensión abarcará el área comprendida entre las calles 43 y 54 sur y las carreras 80 y 86. Empezará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas.

Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita y Villa Nelly III Sector. La suspensión abarcará el área comprendida entre las calles 43 y 54 sur y las carreras 80 y 86. Empezará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas. Ciudad Bolívar: Verona, Ensueño y Sierra Morena, entre la calle 68 sur y la diagonal 69 sur, desde la carrera 45B hasta la transversal 70D. El corte empezará a las 9:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas.

Verona, Ensueño y Sierra Morena, entre la calle 68 sur y la diagonal 69 sur, desde la carrera 45B hasta la transversal 70D. El corte empezará a las 9:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas. Barrios Unidos: Los Andes, entre la transversal 55 y la carrera 68 y desde la calle 90 hasta la calle 100. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas.

Los Andes, entre la transversal 55 y la carrera 68 y desde la calle 90 hasta la calle 100. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas. Usaquén: Unicentro, entre las carreras 11 y 15 y las calles 116 y 127. El corte iniciará a las 10:00 a. m. y se extenderá por 24 horas debido a trabajos de renovación de redes.

Unicentro, entre las carreras 11 y 15 y las calles 116 y 127. El corte iniciará a las 10:00 a. m. y se extenderá por 24 horas debido a trabajos de renovación de redes. Suba: Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Ciudad Hunza, El Plan, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Tuna Alta Vereda y otros sectores comprendidos entre la diagonal 157 y la calle 127C, desde la carrera 72 hasta la carrera 79C. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y durará hasta 10 horas.

Cortes del jueves 24 y viernes 25 de septiembre

El jueves, las intervenciones llegarán a Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Chapinero, Usaquén y Soacha. Posteriormente, el viernes se realizará el último corte de la semana en dos barrios de Puente Aranda.

Jueves 24 de septiembre

Fontibón: San Pablo Jericó, entre las carreras 116 y 120 y las calles 19 y 19A bis. El corte comenzará a las 8:00 a. m. y durará 24 horas.

San Pablo Jericó, entre las carreras 116 y 120 y las calles 19 y 19A bis. El corte comenzará a las 8:00 a. m. y durará 24 horas. Kennedy: Ayacucho, Banderas, Cervantes, Colegio Inem Kennedy, Francisco José de Caldas, Hipotecho, Hogares Colombianos, Mandalay, Marsella, Supermanzana 7 y Techo. La suspensión empezará a las 10:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas en diferentes sectores delimitados por la avenida calle 6, la calle 38C sur y las carreras 72, 78B, 78K y 80.

Ayacucho, Banderas, Cervantes, Colegio Inem Kennedy, Francisco José de Caldas, Hipotecho, Hogares Colombianos, Mandalay, Marsella, Supermanzana 7 y Techo. La suspensión empezará a las 10:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas en diferentes sectores delimitados por la avenida calle 6, la calle 38C sur y las carreras 72, 78B, 78K y 80. Ciudad Bolívar: Bella Flor Sur Rural, La Torre, Bella Flor Sur, Quiba Bajo, Ciudad Bolívar Rural I, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba y El Mirador. El corte abarcará el sector comprendido entre las calles 76 y 70T sur y desde la transversal 27T hasta la carrera 23A. Empezará a las 9:00 a. m. y durará 24 horas.

Bella Flor Sur Rural, La Torre, Bella Flor Sur, Quiba Bajo, Ciudad Bolívar Rural I, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba y El Mirador. El corte abarcará el sector comprendido entre las calles 76 y 70T sur y desde la transversal 27T hasta la carrera 23A. Empezará a las 9:00 a. m. y durará 24 horas. Chapinero: El Paraíso, Ingemar, Ingemar Oriental, María Cristina, Siberia, Siberia II, Siberia Central y Siberia Rural, entre las calles 42 y 61B y desde la carrera 3 hasta la carrera 9 este. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas.

El Paraíso, Ingemar, Ingemar Oriental, María Cristina, Siberia, Siberia II, Siberia Central y Siberia Rural, entre las calles 42 y 61B y desde la carrera 3 hasta la carrera 9 este. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas. Usaquén: La Granja Norte, entre las carreras 7 y 9 y las calles 170 y 175. El corte iniciará a las 10:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas.

La Granja Norte, entre las carreras 7 y 9 y las calles 170 y 175. El corte iniciará a las 10:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas. Soacha: el sector de Compartir, entre las calles 17 y 50 sur y las carreras 5 y 16. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas.

Viernes 25 de septiembre

Puente Aranda: Barcelona y San Rafael Industrial, desde la avenida calle 3 hasta la avenida calle 9 o avenida de las Américas, entre las carreras 50 y 56. El corte empezará a las 7:00 a. m. y podrá prolongarse durante 27 horas.

¿Cómo prepararse para los cortes de agua?

La Empresa de Acueducto recomienda llenar el tanque de reserva antes de la suspensión y consumir el agua almacenada en un plazo máximo de 24 horas. Asimismo, pide utilizarla prioritariamente para la higiene, el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Los carrotanques atenderán principalmente hospitales, clínicas y lugares con alta concentración de personas. Los usuarios que requieran este servicio pueden solicitarlo a través de la Acualínea 116.

La programación completa y sus posibles actualizaciones pueden consultarse en el Portal Bogotá y en los canales oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Más información sobre Bogotá: Bogotá tendrá 15 manifestaciones esta semana: consulte lugares y horarios.

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