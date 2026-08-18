Más de 350 vacantes estarán disponibles en jornada de empleo en Bogotá: así puede aplicar

Búsqueda de empleo en Bogotá. Foto: Secretaría de Desarrollo Econ

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Quienes estén buscando trabajo en Bogotá tendrán una nueva oportunidad esta semana. Más de 350 vacantes estarán disponibles en una rueda de empleo organizada por Fenalco Bogotá Cundinamarca, en la que varias empresas recibirán directamente a las personas interesadas en vincularse a sus equipos comerciales.

La jornada se realizará este jueves 20 de agosto, entre la 1:00 p. m. y las 4:00 p. m., en el Centro Empresarial Fenalco, ubicado en la carrera 4 #19-85, en Bogotá.

La participación será gratuita, aunque los interesados deberán inscribirse previamente y llegar con su hoja de vida.

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¿Qué vacantes estarán disponibles?

Las ofertas estarán concentradas principalmente en cargos relacionados con ventas, servicio al cliente, desarrollo de negocio y otras áreas comerciales de empresas afiliadas al gremio.

La diferencia frente a una convocatoria exclusivamente virtual es que durante la rueda las compañías estarán presentes para atender a los aspirantes y adelantar directamente sus procesos de selección.

Según Fenalco, la convocatoria responde también al aumento en la contratación que suele producirse de cara a los últimos meses del año.

“Se viene la temporada comercial más importante del año y las empresas están buscando fortalecer sus áreas comerciales, por lo que esta Rueda de Empleo es una gran oportunidad de conectar talento con empresas formales”, señaló Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca.

La participación no tiene costo, pero requiere inscripción previa a través de la página web de Fenalco Bogotá Cundinamarca. La jornada permitirá que los aspirantes se conecten directamente con las empresas, sin intermediarios. Quienes quieran asistir deberán completar el registro y llevar su hoja de vida.

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