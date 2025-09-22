Entregarán 5.000 tanques más para recolección de aguas lluvias en Cundinamarca

Las familias ya cuentan con sistemas domésticos de almacenamiento de aguas lluvias y se benefician de la iniciativa. Foto: Cortesía

Con el objetivo de mitigar la problemática de desabastecimiento hídrico en el territorio, desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunciaron la entrega de más de 5.000 tanques de recolección de aguas lluvias en 48 municipios ​de la jurisdicción de la entidad (algunos en Boyacá) en el marco del programa “Cosecha de Agua Comunitaria.”

¿Cuál ha sido su impacto?

Según indicó la corporación, esta estrategia ha tenido un impacto de alrededor de 620 mil metros cúbicos de agua optimizados mensualmente. Estos han sido aprovechados por los hogares beneficiarios en labores de limpieza, riego, cría de animales, entre otros.

Este servicio ha ayudado a abastecer entre 41.000 y 62.000 familias durante 30 días.

“Por medio de esta iniciativa estamos fomentamos soluciones que ayuden a mitigar la crisis de escasez de agua a la que nos enfrentamos actualmente, así como a generar una cultura del cuidado y ahorro de nuestro recurso agua”, indicó Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR.

¿Qué más trae la estrategia?

Como indicaron, este proyecto no es solo la entrega de los tanques, sino que también incluyen una estrategia de cultura y educación ambiental, que llevan a cabo por medio de talleres y capacitaciones para las comunidades para transformar sus hábitos en sus labores diarias.

Los kits que les entregan a las comunidades están compuestos por: un tanque de almacenamiento con capacidad de entre 500 o 1.000 litros, canales, empaques, tubo bajante y accesorios para su adecuada instalación. Según añadió el director Ballesteros, este programa ayudará a que familias cuenten con el recurso en períodos secos y podrán hacer un uso controlado de este.

