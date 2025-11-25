Más de la mitad de las mujeres sufrió acoso sexual en Bogotá: alertan aumento de violencias

De acuerdo con el informe de la Veeduría, entre las 3.919 respuestas recogidas, el 52% de las mujeres (1.505) reportó haber sido víctima de acoso callejero durante el último año en la ciudad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Veeduría Distrital presentó los resultados de la Encuesta sobre Acoso Sexual Callejero en Bogotá 2025. De acuerdo con el informe, entre las 3.919 respuestas recogidas, el 52% de las mujeres (1.505) reportó haber sido víctima de acoso callejero durante el último año en la ciudad.

Según indicaron, el 43% de las personas encuestadas afirmaron haber sido víctima de acoso sexual, el 41% no lo ha vivido y un 16% no está seguro. Además, con los datos que recolectaron, la Veeduría Distrital confirmó que el acoso sexual callejero tiene rostro de mujer con el 90% de las víctimas y más de la mitad corresponde a niñas, adolescentes y jóvenes.

“Las cifras evidencian que niñas, jóvenes y adultas continúan siendo las principales víctimas. Como Veeduría, reafirmamos nuestro compromiso, de acompañar, vigilar y exigir mejores garantías para las mujeres”, sentenció la Veedora Distrital, Adriana Herrera Beltrán.

Inclusive, aún son más las mujeres que han sufrido de acoso sexual en el transporte público, en comparativa con los hombres, con un 52% y 16% respectivamente.

Adicionalmente, la encuesta refleja otro punto crítico: la mayoría de ciudadanía no conoce los canales de denuncia y gran parte de quienes han sufrido esta violencia no la reporta. Entre las razones más frecuentes son: no conocer la posibilidad de denuncia, miedo, normalización y vergüenza.

Solo el 28% de los encuestados sabe dónde denunciar y apenas el 8% ha formalizado una denuncia.

Otras violencias aumentan:

De la mano, la entidad alertó que los casos de violencia intrafamiliar contra mujeres aumentaron un 22%, respecto al mismo periodo en 2024. Al igual, los casos de lesiones personales contra las mujeres aumentaron un 8%.

La Veeduría Distrital hace un llamado a las autoridades, indicó que “el Estado debe garantizar condiciones de seguridad y respuesta efectiva, y la ciudadanía debe informarse, denunciar y no ser indiferente frente a estas violencias”.

