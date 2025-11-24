Matadero vertía residuos ilegales en zona ambiental protegida de Yacopí (Cundinamarca)

Dicha actividad era una amenaza directa al suelo y aguas superficiales aledañas. Foto: Cortesía

Tras descubrir la disposición inadecuada de residuos líquidos y sólidos, la CAR le puso freno a las actividades de sacrificio animal de un matadero en una zona de protección ambiental. De acuerdo con la autoridad ambiental, los residuos iban a parar a un nacimiento de agua conocido como Pozo Muche, en el municipio de Yacopí.

Durante la revisión, profesionales de la dirección regional Rionegro de la corporación, identificaron que los residuos de dichas actividades incluían fluidos orgánicos y restos animales, los cuales eran vertidos justo donde nace el agua del pozo. Según indicaron, estas acciones van en contra de la ley.

En ese sentido, la corporación consideró que dicha actividad era una amenaza directa al suelo y aguas superficiales aledañas. “Estos residuos por su naturaleza y características pueden generar alteraciones en las condiciones físicas y químicas de los recursos naturales, así como la posible generación de olores y vectores que pueden generar afectaciones en la salud humana”, señaló la CAR.

Adicional, el director de la regional Rionegro de la autoridad ambiental, adhirió: “nuestros equipos pudieron constatar que además de no contar con los permisos legales, en este predio no existe un sistema de tratamiento que permita remover la carga contaminante necesaria para dar cumplimiento a la normatividad ambiental, lo que puede alterar las características naturales de las fuentes hídricas”, sentenció Alejandro Fiquitiva Casallas.

Ante la evidencia, la corporación tomó la decisión de suspender las actividades para prevenir las afectaciones al recurso hídrico y a los nacimientos de agua que abastecen a la comunidad.

