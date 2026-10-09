El listado puede revisarse desde antes del evento y se actualiza constantemente. Además, la plataforma permite filtrar las vacantes por nivel educativo, rango salarial y…

El jueves 15 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., más de 180 empresas ofrecerán 18.000 vacantes en los pabellones 1 y 3 de Corferias. Para participar en la Megaferia de Empleo de Bogotá es necesario inscribirse previamente, consultar las ofertas disponibles y seleccionar aquellas que coincidan con la formación, experiencia y aspiración salarial de cada candidato.

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Megaferia de Empleo de Bogotá: cómo consultar y aplicar a 18.000 vacantes

El listado puede revisarse desde antes del evento y se actualiza constantemente. Además, la plataforma permite filtrar las vacantes por nivel educativo, rango salarial y experiencia requerida, mientras que 30 empresas realizarán procesos de preselección durante la jornada.

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¿Cómo consultar las vacantes de la Megaferia de Empleo de Bogotá?

El primer paso es ingresar a la página oficial de la Megaferia. Allí aparecen por separado el formulario de inscripción y la herramienta para consultar las ofertas laborales.

La ruta para participar es la siguiente:

Ingresar al portal de la Megaferia de Empleo de Bogotá. Seleccionar el botón de inscripciones. Diligenciar todos los campos del formulario. Revisar el correo electrónico para verificar la confirmación del registro. Regresar al portal y elegir la opción “Consulta las vacantes disponibles”. Filtrar las ofertas por estudios, experiencia y rango salarial. Identificar los cargos que correspondan con el perfil laboral. Preparar la hoja de vida para las empresas seleccionadas.

La oferta puede incorporar nuevas vacantes o modificar las condiciones de las existentes. Por esa razón, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico recomendó revisar nuevamente el listado antes de asistir.

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Vacantes para jóvenes, mujeres y personas sin experiencia

Las 18.000 oportunidades corresponden a sectores como comercio, construcción, servicios financieros, logística y transporte, salud, turismo y gastronomía, tecnologías de la información, comunicaciones e industrias creativas.

Según el balance oficial, la oferta incluye:

12.398 vacantes para jóvenes entre 18 y 28 años.

11.286 oportunidades para mujeres.

5.245 cargos que no requieren experiencia.

4.092 vacantes para perfiles profesionales.

1.180 ofertas para personas mayores de 50 años.

711 cargos para personas con discapacidad.

Estos grupos se cruzan entre sí y no representan puestos adicionales a las 18.000 vacantes. Por ejemplo, una oferta puede estar dirigida simultáneamente a jóvenes, mujeres y personas sin experiencia.

Asimismo, la feria tendrá oportunidades para migrantes y refugiados en cargos como operador de montacargas, técnico soldador, auxiliar de enfermería, conductor de vehículo de carga, salvavidas e inspector de obra.

Las personas que buscan su primer empleo podrán encontrar opciones como agentes bilingües y trilingües, operadores de bus, personal de servicio al cliente y cocina, especialistas en gestión de clientes y supervisores júnior de tienda.

¿Qué cargos estarán disponibles?

Las vacantes para mayores de 50 años incluyen perfiles como ingeniería electromecánica, desarrollo Full Stack Senior, asesoría comercial automotriz, enfermería, conducción y gerencia de operaciones.

Por otro lado, las oportunidades dirigidas a personas con discapacidad contemplan cargos como desarrollador máster, project manager, director de arte, diseñador gráfico especializado en Motion Graphics y gestor operativo de caja.

También habrá ofertas para ingenieros civiles y eléctricos, analistas de talento humano y contabilidad, bacteriólogos, auxiliares de riesgos, profesionales de ciberseguridad, regentes de farmacia, tecnólogos en radiología y coordinadores de laboratorio.

El nombre de la empresa, los requisitos académicos, la experiencia solicitada y el rango salarial deben consultarse en el listado individual de cada vacante.

Fecha, horario y lugar de la Megaferia

La Megaferia de Empleo de Bogotá se realizará con las siguientes condiciones:

Fecha: jueves 15 de octubre de 2026.

jueves 15 de octubre de 2026. Horario: de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Lugar: Corferias.

Corferias. Pabellones: 1 y 3.

1 y 3. Empresas participantes: más de 180.

más de 180. Entidades aliadas: 12.

12. Vacantes: 18.000.

18.000. Inscripción: previa mediante los canales habilitados.

En el evento, 30 empresas adelantarán procesos de preselección. Por lo tanto, los aspirantes deben mantener actualizados sus datos de contacto, describir con claridad su experiencia y destacar en la hoja de vida la información relacionada con el cargo al que desean postularse.

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Además, la jornada ofrecerá orientación laboral y acceso a los cursos de Experta, la plataforma distrital de formación para el trabajo.

Otros canales para inscribirse

Además del formulario oficial, la Secretaría de Desarrollo Económico habilitó el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá, donde se publica información sobre la jornada y las ofertas disponibles.

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Quienes necesiten ayuda presencial pueden acudir a la Agencia Distrital de Empleo, ubicada en la carrera 13 número 27-00, edificio Bochica, local 12. La atención se presta de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 3:30 p. m.

También funcionan puntos de orientación en estas localidades:

Usaquén: calle 165 número 7-38.

calle 165 número 7-38. Ciudad Bolívar: calle 68D bis A sur número 49F-70.

calle 68D bis A sur número 49F-70. San Cristóbal: avenida Primero de Mayo número 01-40 sur.

avenida Primero de Mayo número 01-40 sur. Rafael Uribe Uribe: calle 32 sur número 23-62.

calle 32 sur número 23-62. Kennedy: transversal 78K número 41A-04 sur.

Asimismo, la Unidad Móvil de Empleo permanecerá hasta el sábado 10 de octubre en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, situada en la diagonal 62 sur número 20F-20, barrio San Francisco. El viernes atenderá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 del mediodía.

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