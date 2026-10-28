Megaoperativo en Bogotá: presidente lideró intervención en San Bernardo y Santa Fe

Un amplio despliegue de la Fuerza Pública se tomó durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre varios sectores de Bogotá, especialmente los barrios San Bernardo y Santa Fe, en el centro de la capital. La intervención, liderada por el presidente Abelardo de la Espriella, reunió a unidades de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, en una operación dirigida a combatir estructuras criminales y delitos de alto impacto.

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El operativo, denominado BOSUR-KRATOS, comenzó alrededor de la 1:00 a. m. y se desplegó en ocho localidades de Bogotá, según el balance entregado por las autoridades. Buena parte de las intervenciones se concentró en San Bernardo y Santa Fe, dos sectores del centro de la capital donde organizaciones criminales se disputan el control del tráfico de drogas y otras actividades ilegales.



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La jornada fue coordinada desde las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el sector del Salitre. Hacia la 1:17 a. m., el presidente llegó a la sede policial, donde se encontraban reunidas unidades de las instituciones participantes. Tras recibir instrucciones, los uniformados comenzaron a desplazarse hacia los puntos asignados aproximadamente a la 1:30 a. m. El mandatario permaneció en las instalaciones siguiendo el desarrollo de las acciones en tiempo real.

Así fue la intervención en San Bernardo y Santa Fe

Uno de los principales puntos del operativo fue San Bernardo, un barrio de la localidad de Santa Fe que durante los últimos años se ha convertido en escenario de disputas entre estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes y otras actividades ilegales. Allí ingresaron integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes adelantaron procedimientos en las carreras Octava, Novena y Décima, entre las calles Segunda y Sexta.

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La intervención estuvo dirigida a identificar posibles puntos de expendio de drogas, realizar controles y verificar situaciones relacionadas con la presencia de organizaciones criminales. De manera simultánea, unidades de la Policía, el Ejército y la Fiscalía se desplegaron en el barrio Santa Fe, particularmente en su zona de burdeles y establecimientos nocturnos.

En este sector se realizaron requisas a personas e inspecciones en establecimientos comerciales. Durante los procedimientos, varios negocios fueron desocupados mientras los uniformados adelantaban las verificaciones correspondientes. El operativo también incluyó vigilancia aérea mediante drones, utilizados para observar las cubiertas de las edificaciones y detectar posibles movimientos de personas o elementos que pudieran estar relacionados con actividades ilícitas.

Además del centro de la ciudad, la estrategia contempló intervenciones en otros sectores de Bogotá, entre ellos Ciudad Bolívar. Sin embargo, hasta el momento no se ha divulgado un listado detallado de los puntos intervenidos en cada una de las 19 localidades.

Las denuncias sobre estructuras criminales en San Bernardo

El despliegue se produjo en medio de reiteradas denuncias sobre la situación de seguridad en San Bernardo, donde habitantes, comerciantes y representantes de la comunidad han advertido sobre la presencia de organizaciones dedicadas al microtráfico y otras actividades delictivas. Entre quienes han pedido una intervención de las autoridades se encuentra el concejal Andrés Barrios, quien ha señalado que su equipo recibió información sobre la presunta operación de dos estructuras criminales en el sector, una de ellas de carácter familiar.

El cabildante también ha denunciado la posible existencia de una oficina de sicariato, establecimientos que estarían siendo utilizados para el lavado de activos y una vivienda en la que presuntamente se habrían cometido torturas y desmembramientos. Tras conocer la intervención, Barrios destacó el despliegue de la Fuerza Pública y pidió que las acciones tengan continuidad. “Denunciamos, recorrimos el sector y les pusimos la cara a las comunidades. Insistimos en que San Bernardo necesitaba una intervención de fondo. Valoramos que el presidente haya atendido este llamado y asumido el liderazgo de este operativo. Las familias necesitan sentir que el Estado está de su lado”, manifestó.

El concejal también solicitó avanzar en las investigaciones para identificar a los responsables de las actividades ilegales denunciadas y garantizar la protección de quienes suministran información a las autoridades.

San Bernardo, uno de los puntos más críticos de seguridad en Bogotá

La situación de San Bernardo no es nueva. Como lo ha documentado El Espectador, este barrio tradicional del centro de Bogotá ha experimentado una transformación marcada por la expansión de los mercados ilegales y las disputas entre organizaciones criminales. Su cercanía con sectores donde anteriormente funcionaron el Cartucho y el Bronx ha sido uno de los factores asociados al desplazamiento de actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia esta zona.

El fenómeno ha afectado la vida cotidiana de residentes y comerciantes, quienes conviven con la presencia de consumidores de estupefacientes, restricciones de movilidad y episodios de violencia. En un recorrido realizado por este diario, comerciantes señalaron que la percepción de inseguridad ha reducido la llegada de compradores y afectado las ventas de negocios tradicionales.

La Policía también ha reconocido la complejidad del sector. El teniente coronel Sergio Bayona, comandante operativo de Seguridad Ciudadana número 4, explicó anteriormente que San Bernardo es uno de los puntos con mayor concentración policial de la capital. Según el oficial, hasta 50 uniformados pueden estar destinados a vigilar permanentemente un perímetro de cuatro o cinco cuadras, debido a la presión que ejercen las estructuras criminales que disputan el territorio. Entre las organizaciones identificadas por las autoridades figuran Los Venezolanos y facciones de Los Costeños, señaladas de participar en las disputas por el control de actividades ilegales en el centro de Bogotá.

La violencia en el sector también se ha reflejado en ataques con explosivos. “Durante el primer semestre, registramos aproximadamente seis afectaciones con artefactos explosivos; cinco de ellas en San Bernardo”, explicó Bayona al referirse a los hechos registrados durante 2025. De acuerdo con la información conocida por este diario, el barrio ha llegado a registrar una tasa de 73 homicidios por cada 100.000 habitantes, un indicador que evidencia la gravedad de las dinámicas violentas en este territorio.

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¿Qué resultados dejó el megaoperativo?

La intervención de este miércoles hace parte de la estrategia de Bloques de Seguridad Urbana (BOSUR), impulsada por el Gobierno Nacional para fortalecer las acciones contra organizaciones criminales en las principales ciudades del país.

Tras finalizar los procedimientos, el presidente Abelardo de la Espriella entregó un balance de 172 capturas, 114 allanamientos, 11 armas de fuego y tres granadas incautadas. A estos resultados se suman 72 cartuchos, tres proveedores, 34 teléfonos celulares y $10,1 millones en efectivo.

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Las autoridades también reportaron la incautación de 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco y 250 papeletas de tusi. Asimismo, se incautó una motocicleta y se recuperó otra.

El balance presidencial representa una actualización frente al reporte entregado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien hacia las 4:25 a. m. había informado de 159 capturas y 114 allanamientos.

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¡172 CAPTURADOS EN BOGOTÁ! ¡GOLPE CONTUNDENTE CONTRA LA CRIMINALIDAD! 🇨🇴



¡A LOS CRIMINALES NO LOS VAMOS A DEJAR DORMIR TRANQUILOS!



Esta madrugada estuve en Bogotá, acompañando personalmente a nuestra Fuerza Pública en la Operación KRATOS, una ofensiva contra las estructuras… pic.twitter.com/ur2UB16caH — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 28, 2026

Los capturados por el ataque con granada en Santa Fe y los presuntos cabecillas de Los Ingenieros

Entre los resultados destacados por las autoridades se encuentra la captura de personas señaladas de participar en un ataque con granada ocurrido el pasado 22 de enero en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires.

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Según explicó el alcalde Carlos Fernando Galán, el atentado dejó una persona muerta y nueve heridas. La víctima fatal era un vendedor ambulante que, de acuerdo con el presidente, llevaba aproximadamente 20 años trabajando en el sector.

“Aquí ocurrió a principios de este año un atentado, fue con una granada y asesinaron a una persona y quedaron nueve heridos. Aquí fueron capturados los responsables de ese hecho”, afirmó Galán durante su recorrido por la zona.

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El presidente se refirió a uno de los detenidos, identificado con el alias de Milo, a quien señaló de haber participado en el lanzamiento del artefacto explosivo. Durante su intervención, De la Espriella lo increpó públicamente y anunció que buscaría su traslado a una cárcel de máxima seguridad una vez avanzara el proceso judicial.

Otro de los golpes destacados por las autoridades se registró en Usme, donde fueron capturados presuntos cabecillas de la organización delincuencial Los Ingenieros, investigada por homicidios, torturas, desapariciones, secuestros y extorsiones.

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Entre los detenidos figura un hombre conocido como Picolino, a quien el presidente señaló de llevar más de 15 años vinculado con actividades delictivas.

Durante la presentación de los resultados, un oficial de la Policía explicó que esta estructura intimidaba a los habitantes mediante disparos con armas de fuego y presuntamente exigía pagos extorsivos a las personas por permanecer en sus viviendas.

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El mandatario también atribuyó a esta organización hechos de extrema violencia, entre ellos una agresión en la que una mujer habría sufrido la amputación de una mano y la desaparición de personas provenientes de San Andrés, cuyos cuerpos presuntamente habrían sido destruidos con ácido.

Estas acusaciones corresponden a señalamientos de las autoridades. La responsabilidad individual de los capturados deberá establecerse durante los respectivos procesos judiciales.

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Galán y De la Espriella destacan la operación conjunta

El presidente aseguró que la operación KRATOS hace parte de la estrategia BOSUR, presentada antes de su posesión y concebida para combatir estructuras criminales mediante intervenciones coordinadas en distintas ciudades.

“Bogotá es la capital de Colombia y demanda de nosotros todo el esfuerzo. Yo tengo a Bogotá en mi corazón”, manifestó De la Espriella, quien calificó el despliegue como la mayor operación contra el crimen realizada en la historia de la capital.

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Durante su intervención, las autoridades señalaron que los procedimientos se concentraron en ocho localidades y estuvieron dirigidos contra estructuras a las que atribuyen más de 350 homicidios. Esta última cifra corresponde al señalamiento oficial y no ha sido acompañada, hasta ahora, de un desglose por organización o periodo.

Por su parte, el alcalde Galán destacó la articulación entre el Gobierno Nacional, el Distrito, la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

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“Yo creo que nunca había habido un operativo de estas dimensiones en Bogotá y es gracias precisamente a una articulación que se está haciendo entre la Nación, el Distrito, la rama judicial, la Fiscalía y, obviamente, con el liderazgo de la Policía”, afirmó.

El mandatario distrital aseguró que esta coordinación continuará para enfrentar delitos como el homicidio, la extorsión, el tráfico de estupefacientes, el hurto, el secuestro y la trata de personas.

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De la Espriella también reiteró su respaldo a las autoridades y aseguró que el Gobierno Nacional continuará las operaciones contra las estructuras criminales y sus fuentes de financiación.

“Bogotá no está sola. Usted no está solo, cuenta con el Gobierno, cuenta con el presidente y con toda la disposición para rescatar a Bogotá de la inseguridad”, manifestó al dirigirse al alcalde.

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Con las capturas anunciadas, el siguiente paso será la judicialización de los detenidos y la determinación de su presunta participación en los delitos investigados. También queda pendiente establecer cuántas de las capturas corresponden a cada localidad y qué organizaciones fueron afectadas.

Más allá de los resultados de esta madrugada, uno de los principales desafíos será garantizar la continuidad de las acciones institucionales en sectores como San Bernardo y Santa Fe, donde las comunidades llevan años reclamando respuestas frente a la criminalidad.

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