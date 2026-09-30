Megatomas de seguridad en Cundinamarca: recuperan 25 vehículos e incautan 170 armas

Ya van 32 megatomas de seguridad en Cundinamarca, estrategia que despliega operativos sorpresa en los municipios más poblados del departamento y en aquellos donde las autoridades identifican dinámicas delictivas especiales. El gobernador Jorge Emilio Rey presentó el balance de estas intervenciones y aseguró que las acciones buscan llevar controles y presencia institucional directamente a las calles, barrios y sectores comerciales.

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Durante las 32 jornadas se realizaron varias capturas, algunas mediante orden judicial, aunque la Gobernación no precisó cuántas personas fueron detenidas ni por cuáles delitos eran requeridas. A la fecha, los operativos han permitido recuperar 25 vehículos y siete bicicletas. Además, decomisaron 170 armas blancas que quedaron a disposición de las entidades encargadas de adelantar los procedimientos correspondientes.

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Otro de los principales resultados fue la incautación de 4.700 botellas de licor que no cumplían con la normativa vigente. Además de las posibles irregularidades en su fabricación o comercialización, estos productos podrían representar un riesgo para la salud de quienes los consumieran. La Gobernación no informó qué tipo de licor fue encontrado, en cuáles establecimientos se realizaron las incautaciones ni si se abrieron procesos contra sus propietarios o distribuidores.

Nueve municipios concentraron los operativos

Las megatomas de seguridad en Cundinamarca se han realizado principalmente en Pacho, Madrid, Mosquera, Ubaté, Cota, Chía, Fusagasugá, Facatativá y Silvania. En estos territorios, las autoridades han desarrollado controles, verificaciones de antecedentes, inspecciones en establecimientos y procedimientos para localizar vehículos, armas y mercancías presuntamente relacionadas con actividades ilegales.

Según Rey, la estrategia permite responder tanto a las necesidades de los municipios con mayor población como a los fenómenos delictivos particulares detectados en cada zona. Las intervenciones estuvieron acompañadas por capacitaciones sobre los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), instrumentos utilizados para definir las prioridades, inversiones y acciones de seguridad y orden público en cada territorio.

Entre las operaciones y las jornadas de formación, la estrategia ha llegado directa o indirectamente a más de 40 municipios y ha capacitado a más de 1.000 funcionarios locales en medidas correctivas. Estas actividades buscan fortalecer la capacidad de las alcaldías para formular y ejecutar sus planes de seguridad, así como mejorar la coordinación con las autoridades departamentales y nacionales.

Megatomas de seguridad y la unión de fuerzas

Las operaciones articulan a la Policía de Cundinamarca, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También participan las alcaldías municipales y las secretarías departamentales de Gobierno y Movilidad, responsables de acompañar los controles de acuerdo con sus competencias.

Con estas intervenciones, la Gobernación busca fortalecer la presencia institucional y prevenir delitos en puntos priorizados. Sin embargo, todavía no ha informado cuántos de los vehículos y bicicletas recuperados fueron entregados a sus propietarios ni cuántos procesos judiciales permanecen abiertos como resultado de las 32 megatomas.

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