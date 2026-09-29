La intervención marca el comienzo de una nueva etapa comercial, pero no implica el cierre del escenario ni la cancelación de conciertos. La programación continuará con normalidad mientras se define qué marca asumirá su denominación.

Uno de los escenarios más reconocidos de Bogotá comienza a despedirse del nombre que lo identificó durante los últimos ocho años. El letrero del Movistar Arena empezó a ser retirado de la fachada del recinto, ubicado en la localidad de Teusaquillo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Movistar Arena se despide: retiran el nombre de la fachada y buscan nueva marca

Le puede interesar: Semáforos en la calle 63: seguridad peatonal frente al temor de más trancones

Desde su inauguración en 2018, el recinto ha recibido conciertos, espectáculos y eventos de gran formato. Su capacidad y ubicación lo consolidaron como una de las principales paradas para artistas nacionales e internacionales.

¿Por qué cambiará de nombre?

El retiro de los avisos responde al final o modificación del acuerdo de derechos de nombre (naming rights), un mecanismo mediante el cual una empresa paga para vincular su nombre a un escenario durante un periodo determinado.

Gracias a este modelo, el antiguo Coliseo Cubierto El Campín fue conocido comercialmente como Movistar Arena tras su renovación y reapertura. Ahora, tras las movidas empresariales que terminaron en la fusión de Tigo y Movistar, el recinto espera propuestas de compañías interesadas en adquirir esos derechos. Las ofertas serán evaluadas antes de seleccionar la marca que reemplazará la identificación actual.

Según la información conocida, la decisión podría anunciarse a comienzos de 2027. Por ahora, no se ha confirmado el nombre de las empresas interesadas, el valor del nuevo contrato ni cuánto tiempo permanecerá vigente.

Los conciertos seguirán con normalidad

El cambio será exclusivamente comercial y no alterará la operación del escenario. Los conciertos y espectáculos anunciados se realizarán en las fechas establecidas y las entradas adquiridas conservarán su validez.

Tampoco se ha informado sobre modificaciones en los accesos, la capacidad o las condiciones para asistir a los eventos.

Mientras avanza la búsqueda de un nuevo patrocinador, la fachada perderá progresivamente el nombre de Movistar Arena. La estructura seguirá en el mismo lugar y con la misma función, pero pronto podría adoptar una identidad distinta dentro del paisaje de Bogotá.

Lea más: Las pistas tras la muerte de una mujer dentro de una vivienda en Suba

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.