Menor de 17 años habría asesinado a joven durante una riña en San Cristóbal

En Bogotá, en las últimas horas, se conoció que en el barrio La María, de la localidad de San Cristóbal, se presentó un hecho de violencia, en el que un menor de edad, de 17 años, fue señalado como el responsable de asesinar a un joven de 20 años, en la mitad de una riña en vía pública. Por lo anterior, el señalado fue aprehendido por las autoridades.

¿Qué se sabe?

Según indicaron las autoridades, mientras uniformados adelantaban labores de patrullaje, fueron alertados sobre una pelea en la zona. De inmediato, se dirigieron al lugar de los hechos, donde encontraron a un joven de 20 años con una herida en el pecho, causada con un arma cortopunzante, según informó Blu Radio.

Ante la situación, de manera inmediatamente, la persona fue trasladada de a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, por la gravedad de la herida, el joven lamentablemente falleció.

¿Cómo ubicaron al presunto agresor?

Según informaron las autoridades, el presunto agresor fue ubicado con la ayuda de la comunidad. Además, establecieron que vivía en la misma vivienda que la víctima, y al momento de su aprehensión hallaron consigo el arma con la que, según testimonios, habría causado la herida. El menor fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de homicidio.

Homicidios en Bogotá

Entre enero y mayo, se registran 318 homicidios con arma de fuego, frente a 266 del mismo periodo del año anterior. Esto representa un aumento superior al 10%, en apenas cinco meses.

“Las cifras son escalofriantes. El asesinato se está normalizando en Bogotá y las armas de fuego están en el centro de esta tragedia. ¿Dónde están las estrategias de la administración para frenar esta barbarie?”, cuestionó Sastoque.

