La llegada de trabajadores chinos para avanzar en la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, noticia confirmada por la empresa, abrió una discusión sobre la disponibilidad de mano de obra en el país y las condiciones laborales que ofrece el proyecto. Tras los cuestionamientos de la Contraloría General de la República sobre la necesidad de traer personal extranjero para cubrir cerca de 1.500 puestos, la concesionaria Metro Línea 1 respondió que la mayoría de los perfiles requeridos corresponden a trabajadores con formación…

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La llegada de trabajadores chinos para avanzar en la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, noticia confirmada por la empresa, abrió una discusión sobre la disponibilidad de mano de obra en el país y las condiciones laborales que ofrece el proyecto. Tras los cuestionamientos de la Contraloría General de la República sobre la necesidad de traer personal extranjero para cubrir cerca de 1.500 puestos, la concesionaria Metro Línea 1 respondió que la mayoría de los perfiles requeridos corresponden a trabajadores con formación técnica y experiencia en oficios especializados.

En contexto: Metro de Bogotá: faltan 1.500 trabajadores y algunas obras seguirían tras apertura en 2028

En un comunicado la empresa controvirtió las declaraciones de Yolima Herrera, contralora delegada para la Inclusión Social, quien en entrevista con Blu Radio señaló que, de los 1.524 trabajadores que el concesionario reportó necesitar, cerca de 900 o 1.000 corresponderían a mano de obra no calificada.

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Según Metro Línea 1, al menos el 93,5 % de los perfiles contemplados en su inventario de necesidades operativas exige dominio de un oficio o especialidad. Entre ellos mencionó técnicos en electricidad, soldadura, redes hidrosanitarias, climatización, acabados, estructuras metálicas y operación de equipos especializados.

La empresa explicó que estas necesidades responden a la ejecución simultánea de distintos frentes de obra, entre ellos las estaciones, el viaducto, el patio taller, las redes y los sistemas ferroviarios. También señaló que actividades como la instalación de equipos electromecánicos, las fachadas y las cubiertas metálicas requieren experiencia en proyectos similares y disponibilidad de personal para atender la programación de las obras.

¿Cuántos trabajadores chinos llegarán al Metro de Bogotá?

Uno de los puntos que aclaró la concesionaria es que la incorporación de técnicos chinos ya está en marcha y no se limita a una eventual contratación. De acuerdo con su programación, espera alcanzar un acumulado de aproximadamente 1.500 trabajadores de esa nacionalidad para septiembre de 2027.

La empresa sostuvo que se trata de personal con experiencia y competencias específicas para atender distintos frentes de construcción, por lo que rechazó las declaraciones que advierten que se necesita, en su mayoría, mano de obra no calificada. Agregó que estos trabajadores deben cumplir los requisitos laborales y migratorios establecidos en Colombia.

Como parte de la estrategia, Metro Línea 1 indicó que implementará un modelo de formación de maestro y aprendiz, en el que los técnicos extranjeros trabajarán junto con trabajadores colombianos para transmitir conocimientos y habilidades prácticas.

¿Y la mano de obra local?

Frente a los cuestionamientos sobre la disponibilidad de trabajadores colombianos, la empresa aseguró que desde enero de 2026 ha realizado 27 ferias y jornadas de empleo, con una asistencia acumulada de 13.897 personas. Sin embargo, advirtió que el número de asistentes no necesariamente se traduce en candidatos que cumplan los requisitos de experiencia, certificaciones y disponibilidad que demanda cada cargo.

La concesionaria identificó dificultades particulares para conseguir personal en áreas como mampostería, climatización, redes hidráulicas y operación de maquinaria. También señaló que la competencia con otros proyectos de infraestructura que se ejecutan en Bogotá y sus alrededores ha reducido la disponibilidad de trabajadores en algunos oficios especializados.

Entre las medidas para ampliar la contratación nacional, Metro Línea 1 mencionó acuerdos con cuatro empresas de selección de personal —Job&Talent, Activos, Adecco y Summar—, incentivos de transporte y traslado para trabajadores de otras regiones y una alianza con el Sena para formar entre 120 y 150 personas al mes.

La empresa reportó, además, 1.411 vinculaciones laborales entre septiembre y el 13 de noviembre de este año.

Las preguntas que siguen sobre la contratación

La respuesta de Metro Línea 1 se conoce después de que la Contraloría planteara inquietudes sobre las razones por las que los trabajadores colombianos no permanecen en las obras. Herrera señaló que, durante las visitas del organismo a los alrededores del proyecto, algunos ciudadanos manifestaron que los salarios de los operarios podrían ser insuficientes y estar relacionados con la rotación de personal. La funcionaria aclaró que se trata de una preocupación que debe ser revisada.

La contralora también cuestionó el costo de trasladar trabajadores desde China, estimado en cerca de US$10 millones según la información que expuso en la entrevista, y pidió aclarar quién asumiría ese gasto. Desde la supervisión del proyecto, según su versión, se considera que debe ser responsabilidad del concesionario.

Sobre este punto, el comunicado de Metro Línea 1 no presenta un desglose de los costos de traslado ni una explicación específica sobre su financiación. Tampoco entrega cifras sobre la proporción actual de trabajadores colombianos y extranjeros en la obra.

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La Contraloría anunció que solicitará el acompañamiento de su delegada para el sector Trabajo y que continuará haciendo seguimiento mensual al proyecto.

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