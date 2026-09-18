Migración Colombia no informó si esos procesos terminaron en condenas, si permanecían activos o en qué ciudades ocurrieron las capturas. Tampoco aclaró si el ciudadano cumplía…

Migración Colombia expulsó del país a cuatro ciudadanos extranjeros identificados durante operativos de control en Bogotá y Boyacá. Uno acumulaba seis capturas por hurto en 2026 y otro fue detenido en flagrancia por varios delitos . Las verificaciones permitieron establecer que uno de los extranjeros acumulaba seis capturas por hurto, todas registradas durante 2026.

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Migración expulsa a extranjeros en Bogotá y Boyacá: uno acumulaba seis capturas por hurto

Migración Colombia no informó si esos procesos terminaron en condenas, si permanecían activos o en qué ciudades ocurrieron las capturas. Tampoco aclaró si el ciudadano cumplía alguna medida judicial cuando comenzó el procedimiento migratorio.

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En otro caso, la Policía capturó en flagrancia a un extranjero y posteriormente lo dejó bajo custodia de Migración Colombia. Las autoridades lo relacionaron con los delitos de hurto agravado y calificado, tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

La entidad tampoco explicó si esos señalamientos corresponden a un mismo procedimiento ni reveló cuál era la situación judicial del ciudadano antes de ejecutar la expulsión.

Migración aplicó medidas administrativas

Migración Colombia señaló que adoptó las expulsiones con fundamento en las causales previstas por la normativa nacional, después de revisar cada caso con la Policía y las autoridades locales. “Esta coordinación nos permite actuar de manera contundente frente a quienes incumplen las disposiciones y contribuir a la garantía de la seguridad y la convivencia de los colombianos”, afirmó José Luis Castañeda, director general de la entidad.

La expulsión constituye una medida administrativa migratoria y no reemplaza las investigaciones o decisiones que les corresponden a fiscales y jueces frente a posibles delitos. Migración Colombia anunció que mantendrá los controles en Bogotá y otros puntos del país, en coordinación con la Policía Nacional y las autoridades territoriales.

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