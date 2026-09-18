Colado asesinó a guarda de seguridad en estación de Transmilenio, en Soacha

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Un guarda de seguridad, que custodiaba la estación de Transmilenio Terreros en la troncal de Soacha, fue asesinado en la mañana de este viernes, en cumplimiento de su deber. La Empresa de Transmilenio, así como la empresa encargada de vigilancia, confirmaron la noticia y lamentaron el hecho.
El crimen ocurrió sobre las 9:30 a. m., cuando el agresor y su pareja sentimental ingresaron al sistema evadiendo el pasaje. Cuando la guarda intervino para evitar la infracción, el sujeto sacó un arma blanca y se le fue encima. Fue entonces cuando Cristian Garzón, de 27 años, intervino para defenderla y recibió dos heridas en su pecho. El joven fue trasladado por otros compañeros hasta el Hospital de Salud Total, pero falleció ante la gravedad de sus heridas.
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A través de su cuenta en X, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, confirmó que el hombre y la mujer fueron capturados y se encuentran a disposición de la Fiscalía para ser judicializados. Desde la empresa Top Guard LTDA, encargada de la vigilancia en dicha estación, emitieron un comunicado lamentando lo ocurrido y aseguraron que acompañarán a la familia de Cristian Garzón "con todos los recursos y esfuerzos a nuestro alcance".
No es un hecho aislado
Cristian Garzón es la primera víctima fatal de una oleada de agresiones a guardas de seguridad en las estaciones de Transmilenio. Según datos del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, en promedio cada 12 horas una persona vinculada a la operación del sistema de transporte masivo es víctima de una agresión. A su vez, la empresa reportó que solo en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 160 agresiones físicas y verbales contra vigilantes.
Para Germán Prieto, profesor de la especialización en Transporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, lo que hoy ocurre responde a un problema que no es nuevo y que se dejó escalar. En su lectura, el punto de partida es estructural: la falta de herramientas efectivas para controlar la evasión. En la práctica, colarse casi no tiene consecuencias. “Las sanciones son bajas, difíciles de cobrar y, en muchos casos, simbólicas. Esto ha instalado una percepción generalizada entre los usuarios: no pasa nada”, señala el profesor.
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Ese vacío, entonces, ha terminado por normalizar la evasión y, al mismo tiempo, por debilitar a las autoridades. Policías y personal de seguridad privada operan con márgenes difusos de cómo ejercer la fuerza y, al tiempo, cuando intentan ejercer control, se enfrentan a un escenario hostil en el que también son agredidos, hasta de manera mortal, como ocurrió esta vez.
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HaroldFer(32718)•Hace 39 segundosLamentable suceso, qué dolor el hecho de terminar asesinado por un malandro y su compinche por hacer un reclamo sencillo y básico: pagar el pasaje. Mano dura con estos personajes nefastos. A la cárcel y a trabajar si quieren comer.
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Felipe(94028)•Hace 3 minutosEn este país se asesina siempre, en familia el día de la madre y en comunidad en la fiesta vecinal, aquí una mujer contrata por 1 salario mínimo a unos tipos para que asesinen a una joven gestante para robar la bebé nonata, que también muere, y casi nadie se escandaliza, pero la gente se conmueve más con la noticia de un perrito abandonado. Se perdió la piedad o la compasión por el asesinado y su familia, a nadie importa si hay mil o diez mil homicidios. Es Colombia, nada que hacer.
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Alvaro(18888)•Hace 27 minutosLa solución es hacer lo que se hacía al comienzo. Antes de la alcaldía de Garzón, las estaciones de TM eran de los lugares más seguros. En ese entonces, no se permitía la entrada de vendedores ambulantes, ni de gente a pedir, ni de paquetes ni de volúmenes grandes. Como el problema NO es del sistema de transporte, sino de la falta de cultura y de hacer cumplir las reglas, con el metro va a pasar lo mismo.
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Felipe(9ioin)•Hace 32 minutosVieja noticia, nunca se ha logrado hacer efectiva la medida de evitar colados, y ademas ingresan armados, pero el Alcalde solo esta mirando el Metro, el transporte publico necesita una policia efectiva y unas reglas claras, asi como estaciones seguras, no las rejitas y los torniquetes que se saltan quienes se cuelan a diario y amenazan a todo el que los señala.
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Jorge(55vri)•Hace 41 minutosNacionalidad extranjera de pronto?
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HaroldFer(32718)•Hace 8 segundosEstúpido.
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Neptuno77(72254)•Hace 28 minutosMas bien petrista.
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Guillermo(n5sqs)•Hace 51 minutosLos colados son una plaga: son estudiantes, obreros, empleados….. todos con medios mínimos para pagar un pasaje. Se debe pasar a la sanción en los centros de estudio, fábricas, empresas y entidades. Esto no puede seguir asi.
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Eduardo Sáenz Rovner(7668)•Hace 1 horaColombia y su gente linda…