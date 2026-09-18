Colado asesinó a guarda de seguridad en estación de Transmilenio, en Soacha

El crimen ocurrió sobre las 9:30 a. m., cuando el agresor y su pareja sentimental ingresaron al sistema evadiendo el pasaje. Cuando la guarda intervino para evitar la infracción, el sujeto sacó un arma blanca y se le fue encima. Fue entonces cuando…

Un guarda de seguridad, que custodiaba la estación de Transmilenio Terreros en la troncal de Soacha, fue asesinado en la mañana de este viernes, en cumplimiento de su deber. La Empresa de Transmilenio, así como la empresa encargada de vigilancia, confirmaron la noticia y lamentaron el hecho.

El crimen ocurrió sobre las 9:30 a. m., cuando el agresor y su pareja sentimental ingresaron al sistema evadiendo el pasaje. Cuando la guarda intervino para evitar la infracción, el sujeto sacó un arma blanca y se le fue encima. Fue entonces cuando Cristian Garzón, de 27 años, intervino para defenderla y recibió dos heridas en su pecho. El joven fue trasladado por otros compañeros hasta el Hospital de Salud Total, pero falleció ante la gravedad de sus heridas.

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A través de su cuenta en X, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, confirmó que el hombre y la mujer fueron capturados y se encuentran a disposición de la Fiscalía para ser judicializados. Desde la empresa Top Guard LTDA, encargada de la vigilancia en dicha estación, emitieron un comunicado lamentando lo ocurrido y aseguraron que acompañarán a la familia de Cristian Garzón "con todos los recursos y esfuerzos a nuestro alcance".

No es un hecho aislado

Cristian Garzón es la primera víctima fatal de una oleada de agresiones a guardas de seguridad en las estaciones de Transmilenio. Según datos del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, en promedio cada 12 horas una persona vinculada a la operación del sistema de transporte masivo es víctima de una agresión. A su vez, la empresa reportó que solo en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 160 agresiones físicas y verbales contra vigilantes.

Para Germán Prieto, profesor de la especialización en Transporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, lo que hoy ocurre responde a un problema que no es nuevo y que se dejó escalar. En su lectura, el punto de partida es estructural: la falta de herramientas efectivas para controlar la evasión. En la práctica, colarse casi no tiene consecuencias. “Las sanciones son bajas, difíciles de cobrar y, en muchos casos, simbólicas. Esto ha instalado una percepción generalizada entre los usuarios: no pasa nada”, señala el profesor.

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Ese vacío, entonces, ha terminado por normalizar la evasión y, al mismo tiempo, por debilitar a las autoridades. Policías y personal de seguridad privada operan con márgenes difusos de cómo ejercer la fuerza y, al tiempo, cuando intentan ejercer control, se enfrentan a un escenario hostil en el que también son agredidos, hasta de manera mortal, como ocurrió esta vez.