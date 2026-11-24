Los acabos apresurados de la obra que prometía renovar el sector tradicional de Usaquén continúa generando descontentos en la comunidad. Los parches y baldosas de una obra incnonclusa comienzan a deteriorarse a un año de su entrega. Ante las dudas ciudadanas, el IDU aclaró lo que sucede con estas obras que abarcan el sector urbano de Plaza Fundacional (calle 119 con carrera 6a), y confirmó que abrió un proceso sancionatorio por COP 7.584.696.280 millones, por los retrasos y la calidad de los tramos entregados.

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Una entrega a medias

Al menos cuatro años se retrasó la obra que pretendía renovar la histórica zona, manteniendo el aspecto arquitectónico que caracterizó el sector durante años. Debía entregarse en 2023, pero para 2024 no llevaban más del 4 % de avances. Ante diversos incumplimientos del contratista, el IDU tuvo que tomar control de la obra en 2025 y adelantar planes de mitigación, pues la comunidad comercial ya estaba asfixiada por años de estancamientos que impedían el flujo peatonal y vehicular.

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IDU reportó que abrió un proceso sancionatorio por más de 7.000 millones por obras inconclusas en Usaquén.

El plan consistió en dos obras de mitigación para tapar los huecos que dejó la obra sin terminar, con el fin de que peatones, ciclistas y conductores puedan transitar por la zona. Tras un mes y medio de labores encaminadas esencialmente a tapar el desastre, el IDU logró habilitar las calles. Aunque se dijo que se abriría una nueva licitación, esto no ha sucedido.

Un usuario en redes reclamó a la Alcaldía por el actual estado de esas obras demostrando que actualmente se notan los daños. "Andenes e intersecciones sin terminar, el acabado rústico fue un engaño y terminó con parches de asfalto. La antigua y preciosa vía frente a la iglesia fue reemplazada por asfalto. ¿Quién se robo el dinero y qué controles hace su administración en este caso puntual?", cuestionó Camilo Prieto.

¿Por qué nunca acabó la obra?

La entidad no demoró en responder y dar explicaciones del nuevo episodio de esta obra que parece eterna. Según la entidad, el proyecto inició en 2021 con un presupuesto de COP 44.018 millones, incluida la interventoría. De este valor, el IDU pagó al contratista COP 12.117 millones, correspondientes únicamente a las actividades y obligaciones que alcanzó a cumplir.

En este caso, el contratista fue RGH 2021, conformado por Germán Torres Salgado (34 %), Héctor Henry Cuadrado González (33 %) y Rex Ingeniería S.A. en reorganización (33 %).

Sobre los acabados que causan critican, el IDU explicó que adelantó labores de mitigación para habilitar las vías que permanecían cerradas, mitigar los riesgos, recuperar la movilidad y permitir que los comerciantes pudieran reactivar sus actividades económicas.

Adicional, el Distrito informó que "se hizo efectiva la reclamación de la póliza que amparaba el anticipo, por COP 4.299.335.497 millones, y actualmente cursa un proceso administrativo sancionatorio por COP 7.584.696.280 millones, relacionado con los retrasos y las condiciones de calidad de los tramos puestos en servicio. Este proceso ya cuenta con fallo en primera instancia, y está pendiente resolver el recurso de reposición presentado por el contratista".

Obras en el centro histórico de Usaquén Foto: IDU

Por último, la razón por la que las obras no continuaron con otro contratista es porque "los comerciantes del sector solicitaron no iniciar una nueva contratación ni retomar la intervención hasta que avance la obra del Corredor de la Carrera Séptima, buscando evitar nuevas afectaciones a sus actividades turísticas y gastronómicas", añadió el IDU.

Mientras avanzan dichas obras y los mencionados procesos de sanción, la comunidad parece quedar resignada a aguantar los acabados actuales de un proyecto que vuelve a demostrar las falencias contractuales y a dejar en evidencia a contratistas incumplidos.

Hola Camilo, entendemos la inconformidad y la preocupación de los ciudadanos y comerciantes de Usaquén frente a esta obra.



Es importante contarte que, ante los reiterados incumplimientos del contratista, el IDU tomó posesión parcial del proyecto en marzo de 2025. Cuando inició… — IDU Bogotá (@idubogota) November 22, 2026

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