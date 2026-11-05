Motel en Santa Fe era fachada de red que explotaba a adolescentes

La operación terminó con cuatro capturas y cinco allanamientos en las localidades de Los Mártires y Ciudad Bolívar. Un juez envió a prisión a los procesados, señalados de participar en una…

Durante meses, dos adolescentes de 14 y 15 años habrían sido llevadas hasta los alrededores de un motel del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, para ser contactadas por clientes. Según la investigación de la Policía y la Fiscalía, detrás de esa dinámica operaba una red conocida como "Los Dolphins", que utilizaba el establecimiento como fachada.

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La operación terminó con cuatro capturas y cinco allanamientos en las localidades de Los Mártires y Ciudad Bolívar. Un juez envió a prisión a los procesados, señalados de participar en una estructura que, de acuerdo con las autoridades, obtenía cerca de $80 millones mensuales mediante la presunta explotación sexual de menores en Bogotá.

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Un motel habría servido como fachada de "Los Dolphins"

La investigación estableció que alias Juancho, administrador del establecimiento, presuntamente facilitaba el ingreso de las adolescentes y les entregaba documentos falsos para evadir los controles de las autoridades.

A su vez, dos mujeres conocidas como alias Luisa y Guadalupe habrían trabajado como camareras, aunque, según la Policía, su función era suministrar bebidas alcohólicas y preservativos a las menores. El cuarto capturado, alias Mico, sería un cliente frecuente del lugar.

En uno de los hechos incluidos en el proceso, este último hombre habría suministrado sustancias a una de las adolescentes para dejarla en estado de indefensión y abusar de ella, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades.

Los cuatro procesados fueron judicializados por los delitos de inducción a la prostitución, proxenetismo con menor de edad, concierto para delinquir y acto o acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir. Los señalamientos corresponden a la investigación de la Fiscalía y deberán ser debatidos dentro del proceso penal.

Cinco allanamientos y meses de seguimiento

La Policía informó que para llegar a las capturas se realizaron entrevistas judiciales, valoraciones médico-legales, reconocimientos fotográficos y consultas en bases de datos. Las diligencias hicieron parte de la operación Kratos, que buscaba establecer cómo funcionaba la red y quiénes cumplían tareas dentro del motel.

De acuerdo con el reporte oficial, la estructura entregaba a las adolescentes instrucciones sobre los lugares donde debían permanecer y utilizaba documentos falsos para ocultar que eran menores de edad. La investigación se concentró en hechos ocurridos en las localidades de Los Mártires y Ciudad Bolívar.

Las cifras detrás de la explotación y la violencia sexual contra menores

El caso de "Los Dolphins" se conoce dos días después de un debate en el Concejo de Bogotá sobre prevención y atención de violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Durante la sesión se indicó que entre 2024 y 2025 se registraron 17.135 reportes de presunta violencia sexual contra menores en la ciudad.

Los concejales pidieron consolidar las cifras para identificar cuántos hechos ocurrieron en colegios, cuántos recibieron atención y cuál fue el acompañamiento brindado a las víctimas.

Por otra parte, en los operativos distritales contra la trata de personas y la explotación sexual comercial, entre 2025 y el primer semestre de 2026 fueron capturadas 17 personas, se desarticularon cuatro organizaciones y se identificaron 11 víctimas, dos de ellas menores de edad. Estas cifras corresponden a investigaciones distintas y no representan el total de casos de explotación sexual de menores en Bogotá.

La Secretaría de Seguridad también reportó 84 intervenciones de búsqueda activa en lo corrido de 2026, realizadas en establecimientos nocturnos, hoteles, hostales, plazas de mercado, terminales y otros entornos identificados como de riesgo.

Canales para alertar sobre posibles casos

Ante una situación de explotación sexual de menores en Bogotá, la ciudadanía puede llamar a la Línea 123. También está habilitado el número 300 250 5050 y el correo lucha.trata@gobiernobogota.gov.co para recibir orientación y reportar posibles casos de trata de personas.

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