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Movilidad en Bogotá este 2 de octubre: prepárese para un día de eventos y trancones

Para planear mejor su ruta este 2 de octubre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio, las novedades en las principales vías y los planes de tráfico en la capital, por eventos y conciertos como el de BTS.

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Redacción Bogotá
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Instalaciones y funcionarios de este centro, que monitorea el tránsito de la ciudad de Bogotá
Instalaciones y funcionarios de este centro, que monitorea el tránsito de la ciudad de Bogotá
Foto: Óscar Pérez

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica y para planear mejor su ruta este 2 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización clave 02 de octubre de 2026 – 05:38 a. m.

Cierres viales por concierto de BTS ¿cuáles son las rutas alternas?

Este viernes habrá cierres viales en inmediaciones del Estadio El Campín, por cuenta del concierto de la banda coreana BTS. Conozca aquí el plan de movilidad y las rutas alternas.

Actualización clave 02 de octubre de 2026 – 05:00 a. m.

Pico y placa para vehículos particulares este 2 de octubre

Este 2 de octubre no podrán transitar vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Recuerde que, en caso de tener que usar su vehículo, existe la alternativa de pagar el Pico y Placa Solidario

02 de octubre de 2026 – 05:00 a. m.

Pico y placa para taxistas

Este 2 de octubre no podrán transitar los taxis con placas terminadas en 7 y 8. Recuerde que la medida empieza a las 5:30 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Actualización clave 02 de octubre de 2026 – 04:30 a. m.

Transmilenio empieza operación

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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