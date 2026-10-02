Instalaciones y funcionarios de este centro, que monitorea el tránsito de la ciudad de Bogotá Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Movilidad en Bogotá este 2 de octubre: prepárese para un día de eventos y trancones Redacción Bogotá Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica y para planear mejor su ruta este 2 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Este viernes habrá cierres viales en inmediaciones del Estadio El Campín, por cuenta del concierto de la banda coreana BTS. Conozca aquí el plan de movilidad y las rutas alternas.

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Este 2 de octubre no podrán transitar vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Recuerde que, en caso de tener que usar su vehículo, existe la alternativa de pagar el Pico y Placa Solidario

Este 2 de octubre no podrán transitar los taxis con placas terminadas en 7 y 8. Recuerde que la medida empieza a las 5:30 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.

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