Movilidad en Bogotá este 2 de octubre: prepárese para un día de eventos y trancones

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica y para planear mejor su ruta este 2 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Cierres viales por concierto de BTS ¿cuáles son las rutas alternas?
Este viernes habrá cierres viales en inmediaciones del Estadio El Campín, por cuenta del concierto de la banda coreana BTS. Conozca aquí el plan de movilidad y las rutas alternas.
Pico y placa para vehículos particulares este 2 de octubre
Este 2 de octubre no podrán transitar vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Recuerde que, en caso de tener que usar su vehículo, existe la alternativa de pagar el Pico y Placa Solidario
Pico y placa para taxistas
Este 2 de octubre no podrán transitar los taxis con placas terminadas en 7 y 8. Recuerde que la medida empieza a las 5:30 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
Transmilenio empieza operación
El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.
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