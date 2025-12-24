Movilidad hoy, miércoles 24 de diciembre: pico y placa y tráfico en las vías de Bogotá

Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 24 de diciembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Conozca más sobre la movilidad en diciembre: Navidad en Bogotá: así funcionará Transmilenio y la movilidad este 23 y 24 de diciembre

A esta hora se registra alto flujo vehicular en la avenida Ciudad de Cali, la calle 13, la autopista Sur y la calle 80 hacia el occidente.

Se presenta un choque múltiple en la calle 13 con carrera 27; los vehículos ya fueron orillados y el personal en vía gestiona la movilidad.

Como rutas alternas, se recomienda la calle Décima y la carrera 29.

También hay choques en la carrera Séptima con calle 67, en la avenida Ciudad de Cali con calle 26 y en la calle 26 con carrera 32.

Pico y placa para hoy Para este miércoles 24 de diciembre, la restricción aplica para vehículos terminados en plazas 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.