Bogotá

Movilidad en Bogotá

En VivoActualizado hace 1 hora

Movilidad hoy, miércoles 24 de diciembre: pico y placa y tráfico en las vías de Bogotá

Para planear mejor su ruta este 24 de diciembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
24 de diciembre de 2025 - 12:15 p. m.
Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 24 de diciembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Conozca más sobre la movilidad en diciembre: Navidad en Bogotá: así funcionará Transmilenio y la movilidad este 23 y 24 de diciembre

Actualización claveHace 6 horas

Choques y más novedades en la movilidad

  • A esta hora se registra alto flujo vehicular en la avenida Ciudad de Cali, la calle 13, la autopista Sur y la calle 80 hacia el occidente.
  • Se presenta un choque múltiple en la calle 13 con carrera 27; los vehículos ya fueron orillados y el personal en vía gestiona la movilidad.
  • Como rutas alternas, se recomienda la calle Décima y la carrera 29.
  • También hay choques en la carrera Séptima con calle 67, en la avenida Ciudad de Cali con calle 26 y en la calle 26 con carrera 32.
Hace 6 horas

Pico y placa

Pico y placa para hoy Para este miércoles 24 de diciembre, la restricción aplica para vehículos terminados en plazas 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Actualización claveHace 6 horas

Transmilenio arranca servicio

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

