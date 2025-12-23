Navidad en Bogotá: así funcionará Transmilenio y la movilidad este 23 y 24 de diciembre

Bogotá, Transmilenio (2025). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si va a salir a compras de último minuto, a planes culturales o a encuentros familiares, tenga en cuenta cómo funcionará el transporte público en Bogotá durante este 23 y 24 de diciembre. El Distrito confirmó operación normal, con rutas especiales y refuerzos en puntos clave de la ciudad.

Le puede interesar: Tren al sur y otros planes para programarse este fin de año en el planetario de Bogotá

¿Hasta qué hora funciona el transporte público?

TransMilenio y SITP: operarán hasta las 11:00 p. m ., incluidos este 23 y 24 de diciembre.

Refuerzo operativo: Durante la tarde y la noche se refuerza la operación en estaciones, portales y corredores con mayor afluencia, por compras, eventos culturales y actividades propias de la temporada decembrina.

Desde el Distrito recomiendan planear los desplazamientos con anticipación, especialmente en las horas pico nocturnas, y verificar rutas y horarios específicos a través de la TransMiApp o los canales oficiales de TransMilenio.

Rutas especiales activas por Navidad

Ruta navideña troncal M09 – H09

Vigencia: hasta el 24 de diciembre

Horario: desde las 6:00 p. m. hasta el cierre de la operación

Recorrido: Portal Tunal – Museo Nacional

Paradas habilitadas: Parque Biblioteca Calle 40 Sur San Victorino Las Nieves San Diego Museo Nacional



Esta ruta es una buena opción para desplazarse hacia zonas comerciales y culturales del centro y el sur de Bogotá durante la noche.

Ruta zonal A024 – Ruta Navideña

Vigencia: hasta hoy, 23 de diciembre

Horario: de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.

Recorrido: Plaza de Bolívar – Plaza Cultural Santamaría

Está pensada para facilitar los desplazamientos nocturnos en el centro histórico, especialmente hacia los puntos con programación navideña.

Siga leyendo: ¿Nuevos bolardos en Bogotá? El nuevo diseño en los andenes de La Candelaria

Refuerzo operativo y acompañamiento en estaciones

Durante el 23 y 24 de diciembre, TransMilenio mantiene un plan especial de control, pedagogía y acompañamiento en estaciones y portales con mayor afluencia de usuarios, especialmente en zonas con alta actividad comercial y cultural.

Los puntos priorizados son:

San Victorino

Museo Nacional

Avenida Jiménez

Calle 100

Portales del sistema troncal

Las autoridades recuerdan que está prohibido transportar pólvora dentro del sistema, como medida de prevención y seguridad para todos los usuarios.

Pico y placa en Bogotá durante Navidad

El pico y placa se mantiene con normalidad durante diciembre.

No aplica los siguientes días: Viernes 26 de diciembre de 2025 Viernes 2 de enero de 2026

El pico y placa regional sí se aplica y será el 12 de enero

Esto significa que este 23 y 24 de diciembre el pico y placa funciona normalmente, según el calendario habitual de la ciudad.

Lea más: 80 kilos de pólvora incautados en operativo relámpago en Patio Bonito

Recomendaciones para moverse sin contratiempos

Recargue su tarjeta TuLlave con anticipación.

Aproveche las rutas especiales navideñas para llegar a zonas de eventos.

Evite, si es posible, las horas de mayor congestión.

Mantenga especial cuidado con niños, niñas y personas mayores.

Planee su viaje con tiempo para evitar demoras.

Lea más: Tren al sur y otros planes para programarse este fin de año en el planetario de Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.