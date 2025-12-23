Navidad en Bogotá: así funcionará Transmilenio y la movilidad este 23 y 24 de diciembre

Escucha este artículo
Si va a salir a compras de último minuto, a planes culturales o a encuentros familiares, tenga en cuenta cómo funcionará el transporte público en Bogotá durante este 23 y 24 de diciembre. El Distrito confirmó operación normal, con rutas especiales y refuerzos en puntos clave de la ciudad.
¿Hasta qué hora funciona el transporte público?
- TransMilenio y SITP: operarán hasta las 11:00 p. m., incluidos este 23 y 24 de diciembre.
- Refuerzo operativo: Durante la tarde y la noche se refuerza la operación en estaciones, portales y corredores con mayor afluencia, por compras, eventos culturales y actividades propias de la temporada decembrina.
Desde el Distrito recomiendan planear los desplazamientos con anticipación, especialmente en las horas pico nocturnas, y verificar rutas y horarios específicos a través de la TransMiApp o los canales oficiales de TransMilenio.
Rutas especiales activas por Navidad
Ruta navideña troncal M09 – H09
- Vigencia: hasta el 24 de diciembre
- Horario: desde las 6:00 p. m. hasta el cierre de la operación
- Recorrido: Portal Tunal – Museo Nacional
- Paradas habilitadas:
- Parque
- Biblioteca
- Calle 40 Sur
- San Victorino
- Las Nieves
- San Diego
- Museo Nacional
Esta ruta es una buena opción para desplazarse hacia zonas comerciales y culturales del centro y el sur de Bogotá durante la noche.
Ruta zonal A024 – Ruta Navideña
- Vigencia: hasta hoy, 23 de diciembre
- Horario: de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.
- Recorrido: Plaza de Bolívar – Plaza Cultural Santamaría
Está pensada para facilitar los desplazamientos nocturnos en el centro histórico, especialmente hacia los puntos con programación navideña.
Refuerzo operativo y acompañamiento en estaciones
Durante el 23 y 24 de diciembre, TransMilenio mantiene un plan especial de control, pedagogía y acompañamiento en estaciones y portales con mayor afluencia de usuarios, especialmente en zonas con alta actividad comercial y cultural.
Los puntos priorizados son:
- San Victorino
- Museo Nacional
- Avenida Jiménez
- Calle 100
- Portales del sistema troncal
Las autoridades recuerdan que está prohibido transportar pólvora dentro del sistema, como medida de prevención y seguridad para todos los usuarios.
Pico y placa en Bogotá durante Navidad
- El pico y placa se mantiene con normalidad durante diciembre.
- No aplica los siguientes días:
- Viernes 26 de diciembre de 2025
- Viernes 2 de enero de 2026
- El pico y placa regional sí se aplica y será el 12 de enero
Esto significa que este 23 y 24 de diciembre el pico y placa funciona normalmente, según el calendario habitual de la ciudad.
Recomendaciones para moverse sin contratiempos
- Recargue su tarjeta TuLlave con anticipación.
- Aproveche las rutas especiales navideñas para llegar a zonas de eventos.
- Evite, si es posible, las horas de mayor congestión.
- Mantenga especial cuidado con niños, niñas y personas mayores.
Planee su viaje con tiempo para evitar demoras.
