Navidad en Bogotá: así funcionará Transmilenio y la movilidad este 23 y 24 de diciembre

Este 23 y 24 de diciembre, Transmilenio funcionará hasta las 11:00 p. m., con rutas especiales y refuerzos en estaciones clave por la temporada navideña.

Redacción Bogotá
23 de diciembre de 2025 - 08:00 p. m.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Si va a salir a compras de último minuto, a planes culturales o a encuentros familiares, tenga en cuenta cómo funcionará el transporte público en Bogotá durante este 23 y 24 de diciembre. El Distrito confirmó operación normal, con rutas especiales y refuerzos en puntos clave de la ciudad.

¿Hasta qué hora funciona el transporte público?

  • TransMilenio y SITP: operarán hasta las 11:00 p. m., incluidos este 23 y 24 de diciembre.
  • Refuerzo operativo: Durante la tarde y la noche se refuerza la operación en estaciones, portales y corredores con mayor afluencia, por compras, eventos culturales y actividades propias de la temporada decembrina.

Desde el Distrito recomiendan planear los desplazamientos con anticipación, especialmente en las horas pico nocturnas, y verificar rutas y horarios específicos a través de la TransMiApp o los canales oficiales de TransMilenio.

Rutas especiales activas por Navidad

Ruta navideña troncal M09 – H09

  • Vigencia: hasta el 24 de diciembre
  • Horario: desde las 6:00 p. m. hasta el cierre de la operación
  • Recorrido: Portal Tunal – Museo Nacional
  • Paradas habilitadas:
    • Parque
    • Biblioteca
    • Calle 40 Sur
    • San Victorino
    • Las Nieves
    • San Diego
    • Museo Nacional

Esta ruta es una buena opción para desplazarse hacia zonas comerciales y culturales del centro y el sur de Bogotá durante la noche.

Ruta zonal A024 – Ruta Navideña

  • Vigencia: hasta hoy, 23 de diciembre
  • Horario: de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.
  • Recorrido: Plaza de Bolívar – Plaza Cultural Santamaría

Está pensada para facilitar los desplazamientos nocturnos en el centro histórico, especialmente hacia los puntos con programación navideña.

Refuerzo operativo y acompañamiento en estaciones

Durante el 23 y 24 de diciembre, TransMilenio mantiene un plan especial de control, pedagogía y acompañamiento en estaciones y portales con mayor afluencia de usuarios, especialmente en zonas con alta actividad comercial y cultural.

Los puntos priorizados son:

  • San Victorino
  • Museo Nacional
  • Avenida Jiménez
  • Calle 100
  • Portales del sistema troncal

Las autoridades recuerdan que está prohibido transportar pólvora dentro del sistema, como medida de prevención y seguridad para todos los usuarios.

Pico y placa en Bogotá durante Navidad

  • El pico y placa se mantiene con normalidad durante diciembre.
  • No aplica los siguientes días:
    • Viernes 26 de diciembre de 2025
    • Viernes 2 de enero de 2026
  • El pico y placa regional sí se aplica y será el 12 de enero

Esto significa que este 23 y 24 de diciembre el pico y placa funciona normalmente, según el calendario habitual de la ciudad.

Recomendaciones para moverse sin contratiempos

  • Recargue su tarjeta TuLlave con anticipación.
  • Aproveche las rutas especiales navideñas para llegar a zonas de eventos.
  • Evite, si es posible, las horas de mayor congestión.
  • Mantenga especial cuidado con niños, niñas y personas mayores.

Planee su viaje con tiempo para evitar demoras.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

