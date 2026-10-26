Muere controlador aéreo en El Dorado: su fallecimiento es materia de investigación

A esta hora, la Aeronáutica Civil adelanta las confirmaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, no se ha divulgado la identidad del…

Un controlador aéreo murió este lunes 26 de octubre en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, en circunstancias que todavía son materia de verificación. Las primeras versiones apuntan a una posible caída, aunque no se ha establecido oficialmente cómo ocurrió el hecho.

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A esta hora, la Aeronáutica Civil adelanta las confirmaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, no se ha divulgado la identidad del trabajador ni se han precisado las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento.

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A través de un comunicado, la Aeronáutica solo informó que el incidente ocurrió en el techo del edificio del Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia. "Se activaron los protocolos internos y se dio aviso a las autoridades competentes que adelantan los procedimientos correspondientes".

Asímismo, enviaron un mensaje de condolencias a los familiares y amigos del trabajador, reiterando que, mientras avanzan las investigaciones, "no se entregará información adicional, ni se divulgarán versiones o detalles que no hayan sido confirmados oficialmente".

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