Muerte de trabajador de Canal Capital en un taxi en Bogotá: investigan paseo millonario

Las versiones preliminares indican que Martínez se movilizaba en un taxi en compañia de un compañero de trabajo. Tomaron un taxi y en medio del recorrido, en inmediaciones de la Av. 1° de mayo con carrers 51, el hombre saltó del vehículo al darse cuenta de que estaban siendo víctimas de un robo. La Policía confirmó que causa de la caída sufrió un trauma craneoencefálico que generó el deceso. Foto: Archivo particular

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La muerte de Carlos Raúl González, ingeniero de producción que prestaba sus servicios en Canal Capital, es investigada por las autoridades luego de un presunto atraco ocurrido durante la madrugada del domingo 16 de agosto en Bogotá.

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De acuerdo con la información preliminar, González se movilizaba en un taxi junto con otro trabajador del medio público cuando se habría producido el intento de hurto. La Policía Metropolitana de Bogotá le confirmó a El Espectador que el hecho ocurrió en la Avenida Primero de Mayo con carrera 51, zona neurálgica de rumba y actividad nocturna del occidente de la ciudad,

Según las primeras versiones, al darse cuenta de que estaba inmerso en un robo, González habría saltado del vehículo y, en medio de la situación, cayó y se golpeó fuertemente la cabeza. De acuerdo con la Policía, el ingeniero sufrió un trauma craneoencefálico severo que generó el deceso.

Las circunstancias exactas de la caída y de lo ocurrido dentro y alrededor del taxi todavía no han sido establecidas por las autoridades.

¿Qué se sabe?

La investigación busca determinar quiénes participaron en el presunto atraco y reconstruir la secuencia que terminó con la muerte del trabajador de Canal Capital.

Uno de los principales elementos que revisan las autoridades son las cámaras de seguridad ubicadas en el sector de la avenida Primero de Mayo. El material podría permitir establecer la manera en que accedieron al vehículo, la ruta que siguió el taxi, identificar a las personas que habrían participado en el hurto, además de precisar qué ocurrió en los minutos previos al abordaje y en el tramo de recorrido antes del desenlace.

Uno de los puntos que hace parte de la investigación es determinar si el conductor del vehículo fue también víctima de los delincuentes o si pudo tener alguna participación en el hecho. Hasta el momento, esa posibilidad no ha sido confirmada y hace parte de las hipótesis que deberán ser verificadas en la minucia del seguimiento del caso.

“La investigación aun no ha establecido que pasó en detalle. No se descarta la hipótesis de un presunto paseo millonario pero todavía no tenemos la certeza para afirmarlo”, confirmaron las autoridades.

¿Qué se sabe de la otra víctima?

En el taxi también se encontraba otro trabajador de Canal Capital, quien habría resultado afectado durante el episodio. La información conocida hasta el momento no entrega mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias en las que logró salir del vehículo.

Así las cosas, la participación de terceros, la manera exacta en que se produjo la caída de González y el papel del conductor del taxi son las claves con las que las autoridades esperan develar que pasó la madrugada del pasado domingo.

Paseo millonario

Debido a la incidencia del “paseo millonario” en la cotidianidad de la capital del país, en 2025 cambió el tratamiento judicial de este delito. Dejó de tratarse como un hurto agravado y ahora el sistema de justicia lo entiende como un secuestro extorsivo (en tanto somete, controla y expone a la víctima a secuelas graves), delito cuya comisión implica penas de hasta 42 años de prisión.

Las cifras indican que en 2022 se reportaron 15 casos; en 2023 y 2024 se reportaron 13 casos y en 2025 la cifra subió más del 200% y llegó a 40 casos. Bogotá Cómo Vamos (BCV) advierte que parte del aumento obedece a la reclasificación del delito, “lo que antes estaba en hurtos hoy aparece en secuestros”, sin embargo siguen siendo casos cotidianos con altos niveles de violencia.

A la espera del dictamen de Medicina Legal y del rastreo minucioso de las cámaras en la Primero de Mayo, el caso vuelve a poner el foco sobre las estrategias de seguridad en los entornos de fiesta de la ciudad. Más allá de si se confirma la hipótesis del paseo millonario, el trágico desenlace de esta madrugada demuestra que si bien el la reclasificación del delito busca enviar un mensaje de mano dura, las bandas siguen operando en los sectores en donde tradicionalmente suceden este tipo de hechos.

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