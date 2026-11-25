Las muertes viales en Bogotá volvieron a crecer en 2026 tras una modesta reducción en 2025. Entre enero y el 31 de octubre, 564 personas perdieron la vida en siniestros de tránsito, un aumento del 17 % frente al mismo periodo del año pasado. En medio de esa cifra, la Secretaría de Movilidad relanzó a Prudencia, el personaje que durante siete años acompañó a los peatones en los semáforos y que ahora llegará a calles, eventos masivos, medios y canales digitales.

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El cambio busca ampliar el mensaje de seguridad vial a quienes caminan, conducen moto, usan bicicleta, viajan en transporte público o se movilizan en carro. La campaña tendrá acciones pedagógicas en conciertos, partidos de fútbol y carreras deportivas, además de intervenciones en distintos puntos de la ciudad.

La decisión llega cuando Bogotá enfrenta un repunte de las fatalidades viales. El balance oficial indica que motociclistas y peatones concentran el 86 % de las víctimas: el 51 % de las personas fallecidas se movilizaba en moto y el 35 % caminaba. A ellos se suman ciclistas, con el 11 %, y usuarios de otros vehículos, con el 3 %.

Las muertes viales en Bogotá subieron 17 % en 2026

La cifra de 564 fallecidos implica que, en los primeros diez meses de 2026, hubo cerca de 82 muertes más que en el mismo periodo de 2025. Aunque el dato tiene corte al 31 de octubre y puede actualizarse con las validaciones posteriores, la tendencia encendió las alertas de la ciudad y del Gobierno Nacional.

El impacto también se concentra en grupos de edad específicos. Las personas entre 18 y 34 años representaron el 45 % de quienes murieron en las vías bogotanas, mientras que los mayores de 65 años concentraron el 23 %. Además, durante ese periodo se reportaron 20 menores de edad fallecidos, cuatro más que un año antes.

Los cruces entre peatones y motociclistas aparecen en el 18 % de las fatalidades. Les siguen los siniestros que involucraron a motociclistas y vehículos de carga, con el 14 %, así como los volcamientos o caídas de usuarios de moto, que representaron el 11 %.

Una campaña que ahora apunta a todos los viajes de la ciudad

Prudencia era conocida principalmente por su presencia en los cruces semafóricos. Desde ahora, la estrategia saldrá de esos puntos y buscará llegar a escenarios donde se mueven diariamente los bogotanos, en una ciudad que registra más de 12 millones de viajes al día.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, explicó que el personaje tendrá mensajes diferenciados para los distintos actores viales. “Queremos que acompañe a los ciclistas, que se suba a las motos, que viaje en transporte público y que converse con los conductores de vehículos particulares”, señaló durante el lanzamiento.

A los motociclistas, por ejemplo, la campaña les recordará que los andenes son de uso exclusivo para peatones y que el exceso de velocidad aumenta el riesgo. Para ciclistas, el énfasis estará en el uso de luces en la noche; mientras que a conductores particulares se les insistirá en evitar el mal parqueo y en proteger a peatones y ciclistas.

Motociclistas y peatones, en el centro de la crisis vial

El peso de las motos dentro de la siniestralidad no es nuevo, pero se ha hecho más visible este año. En octubre, la Secretaría de Movilidad ya advertía que los motociclistas constituían el 49 % de las víctimas fatales registradas hasta ese momento, por lo que el Distrito abrió un panel específico sobre este grupo durante la Semana de la Seguridad Vial.

En noviembre, durante las restricciones de Halloween, la Alcaldía reportó que no hubo motociclistas fallecidos dentro del horario de aplicación de la medida. El balance incluyó 2.132 comparendos y 1.830 inmovilizaciones por incumplir las restricciones dispuestas para esas fechas.

A nivel nacional, el panorama también es crítico. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó más de 7.400 personas fallecidas en siniestros viales hasta septiembre de 2026; el 67 % eran motociclistas y el 20 %, peatones.

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La meta de Bogotá para 2032

El Plan Distrital de Seguridad Vial fijó como objetivo reducir en 50 % las muertes por siniestros de tránsito para 2032, tomando como referencia la cifra definitiva de fallecidos de 2022. El plan contempla medidas relacionadas con infraestructura, velocidades, comportamiento, vehículos y atención a víctimas.

Así, la nueva etapa de Prudencia se suma a esa meta desde la pedagogía y la cultura ciudadana. El desafío, sin embargo, parte de un dato concreto: en menos de diez meses, 564 familias perdieron a alguien en las vías de Bogotá.

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