La captura se produjo durante las labores de prevención y control adelantadas por uniformados de la estación de Policía Aeropuerto, luego de que los funcionarios encargados del sistema de monitoreo de cámaras identificaran a la joven en una…

Una mujer de 22 años fue capturada cuando presuntamente intentaba transportar más de seis kilogramos de estupefacientes, distribuidos en 10 paquetes que llevaba ocultos bajo su ropa. El hecho se produjo en el aeropuerto internacional El Dorado y la mujer planeaba viajar hacia la isla de San Andrés.

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Mujer con más de seis kilos de droga pegados al cuerpo cayó en El Dorado

La captura se produjo durante las labores de prevención y control adelantadas por uniformados de la estación de Policía Aeropuerto, luego de que los funcionarios encargados del sistema de monitoreo de cámaras identificaran a la joven en una actitud que consideraron sospechosa.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, la alerta permitió que los uniformados interceptaran a la mujer y la trasladaran para realizar un procedimiento de identificación y registro.

Durante la inspección encontraron los paquetes adheridos a su cuerpo, que contenían marihuana y cocaína. Según las autoridades, las sustancias tenían como destino la isla de San Andrés, hacia donde la joven pretendía viajar desde la capital.

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Aunque la Policía confirmó el hallazgo, no precisó qué cantidad correspondía a cada tipo de droga ni informó si existen otras personas investigadas por su posible participación en el transporte del cargamento.

¿Qué pasó con la mujer capturada?

Tras el procedimiento, la mujer fue capturada en flagrancia por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Tanto la detenida como las sustancias incautadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar las actuaciones correspondientes para establecer su responsabilidad en los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado más detalles sobre su situación jurídica.

La Policía destacó que este resultado hace parte de los controles que se adelantan en El Dorado para detectar el transporte de sustancias ilícitas y reiteró el llamado a denunciar actividades delictivas a través de la línea de emergencias 123.

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