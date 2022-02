Mujer denuncia que un hombre se masturbó en su espalda dentro de un alimentador

El hecho ocurrió en Ciudad Bolívar, dentro de un alimentador.

En horas de la noche del pasado 3 de febrero, Jullieth García, quien iba de regreso a su hogar con sus dos hijos menores de edad, en un bus alimentador en Ciudad Bolívar, denunció que fue agredida sexualmente dentro del bus.

“Sentí mi espalda caliente, volteé a mirar al sujeto y él se estaba metiendo las manos en los genitales, yo le hice el reclamo y él se fue para la puerta de la mitad e hizo como si no hubiera pasado nada”, dijo la víctima en Noticias Caracol.

De acuerdo con la mujer, al hombre no le importó que ella iba con dos menores de edad. “Mis dos hijos tuvieron que sufrir este infortunio. Hasta los niños tienen que presenciar esa violencia contra la mujer”, agregó Jullieth García.

Y aunque la victima compartió en su relato que pidió ayuda al conductor del alimentador, este no le prestó atención: “Yo le pedí al conductor que me acercara hacia un CAI para hacer esto referente a la Policía. Pero el señor hizo caso omiso. Y en el momento que me bajé a buscar a los policías, dos señoras se quedaron con el conductor, pero a él no le importó y arrancó”.

Después de pasar un momento tan indignante, para Jullieth los hombres son cero empáticos con este tema, pues solo las mujeres que iban en el bus fueron quienes se pronunciaron para poder ayudarla. “Los hombres todavía permiten y son antipáticos frente a la violencia contra la mujer porque no hacen nada”, agregó la víctima. De acuerdo con Noticias Caracol, el hombre se escapó.

