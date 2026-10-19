Mujer fue apuñalada en Usaquén tras auxiliar a una vecina por violencia intrafamiliar

Según el relato de su familia, Vera, de 46 años, tocó la puerta de la vivienda y fue herida en la tráquea por un hombre que presuntamente agredía a su pareja. La…

Vanessa Vera permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos después de haber sido atacada con un arma cortopunzante al intervenir ante un presunto caso de violencia intrafamiliar en el barrio Barrancas, en Usaquén. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de octubre, cuando la mujer escuchó llamados de auxilio procedentes de un apartamento vecino y acudió a averiguar qué ocurría.

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Según el relato de su familia, Vera, de 46 años, tocó la puerta de la vivienda y fue herida en la tráquea por un hombre que presuntamente agredía a su pareja. La lesión comprometió sus cuerdas vocales y provocó una pérdida considerable de sangre, de acuerdo con la versión conocida.

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Después del ataque, la mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde sufrió un infarto y fue reanimada. Su hermana informó que continúa en estado delicado, con afectaciones en varios órganos y problemas de coagulación.

¿Qué se sabe de la mujer apuñalada en Usaquén?

La familia identificó a la víctima como Vanessa Vera y aseguró que no ha despertado desde la cirugía de urgencia practicada tras la agresión. El pronóstico y las posibles secuelas neurológicas que pueda tener dependerán de su evolución médica, según les comunicaron los profesionales de salud.

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El caso ocurrió dentro de un conjunto residencial de Barrancas, al norte de Bogotá. La versión divulgada por familiares y vecinos señala que Vera escuchó el pedido de ayuda, salió de su apartamento y tocó la puerta de la vivienda contigua.

En ese momento habría sido atacada con un cuchillo. La mujer quedó herida en el pasillo y fue auxiliada posteriormente por personas del conjunto. La familia ha pedido a las autoridades avanzar en la búsqueda del responsable.

El presunto agresor habría salido del sector con su familia

Testigos y vecinos habrían entregado información sobre la identidad del hombre señalado de atacar a Vera. Sin embargo, al cierre de esta publicación no se conoce un pronunciamiento oficial sobre una captura ni sobre la formulación de cargos.

La familia asegura que el hombre habría abandonado el sector con la mujer que presuntamente era víctima de violencia intrafamiliar y con varios menores de edad. Esa versión, incluidas las posibles amenazas que habrían rodeado su salida, hace parte de las denuncias conocidas y deberá ser verificada dentro de la investigación.

El abogado que representa a los familiares de Vera busca que el caso sea investigado, al menos, como tentativa de homicidio. Esa solicitud no equivale a una imputación ni define la calificación jurídica que finalmente adopte la Fiscalía.

Bogotá notificó 25.660 presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y de género

El ataque ocurre en una ciudad que reportó 25.660 presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y de género durante el primer semestre de 2026, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la Violencia Sexual, SIVIM.

La cifra fue 8,8 % superior a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando se notificaron 23.592 personas. Del total de casos del primer semestre de 2026, el 65,2 % correspondió a mujeres, es decir, 16.739 víctimas.

En las víctimas mayores de edad notificadas durante ese periodo, las mujeres representaron el 83,7 %. Estas cifras corresponden a reportes recibidos por el sistema de salud y no son equivalentes a denuncias penales o procesos judiciales.

¿A qué líneas llamar ante una emergencia de violencia?

Cuando la vida o la integridad de una mujer esté en riesgo en Bogotá, la recomendación del Distrito es llamar de inmediato a la Línea de Emergencias 123. Allí opera la estrategia Agencia MUJ, que articula la atención con las entidades competentes.

Para orientación jurídica, psicosocial y de enfermería está disponible, las 24 horas, la Línea Púrpura Distrital en el 01 8000 112 137 y en el WhatsApp 300 755 1846. La línea no reemplaza al 123 cuando existe peligro inmediato.

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También funciona la Línea Nacional 155 para orientación a mujeres víctimas de violencias y las comisarías de familia para los casos de violencia ocurridos en el ámbito familiar.

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