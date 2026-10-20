Murió Vanessa Vera, atacada tras intentar auxiliar a una vecina en Usaquén

En contexto: Mujer fue apuñalada en Usaquén tras auxiliar a una vecina por violencia intrafamiliar

Vanessa Isabel Vera murió después de permanecer dos días en una Unidad de Cuidados Intensivos por las heridas que sufrió cuando acudió a auxiliar a una vecina que era víctima de violencia intrafamiliar en el barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén. La Secretaría Distrital de la Mujer confirmó el fallecimiento y pidió a las autoridades localizar al señalado agresor y avanzar en la investigación.

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El ataque ocurrió en la madrugada del sábado 17 de octubre. Vera, de 46 años, escuchó llamados de auxilio procedentes de un apartamento vecino y salió a averiguar qué sucedía. De acuerdo con el relato de su familia, cuando tocó la puerta de la vivienda, un hombre la atacó con un arma cortopunzante y, sin mediar palabra, le causó una herida en el cuello.

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La lesión comprometió sus cuerdas vocales y le provocó una pérdida considerable de sangre. Tras ser trasladada a un centro asistencial, sufrió un infarto y tuvo que ser reanimada. Su familia había informado que permanecía inconsciente después de una cirugía de urgencia y que presentaba afectaciones en varios órganos y problemas de coagulación.

El agresor escapó

Tras confirmarse la muerte de Vera, la Secretaría Distrital de la Mujer rechazó el hecho y reiteró el llamado a las autoridades para que encuentren al responsable. En una publicación en X, la entidad señaló:

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“Lamentamos profundamente el asesinato de Vanessa Isabel Vera y rechazamos con firmeza este hecho que enluta a su familia y a la ciudad. Toda nuestra solidaridad con sus seres queridos, a quienes estamos brindando atención y acompañamiento profesional. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que den con el paradero del presunto agresor y avancen con celeridad en las investigaciones", señaló la entidad.

Lamentamos profundamente el asesinato de Vanessa Isabel Vera y rechazamos con firmeza este hecho que enluta a su familia y a la ciudad. Toda nuestra solidaridad con sus seres queridos, a quienes estamos brindando atención y acompañamiento profesional.



🧵 1/2 https://t.co/6CHKo4DRQX — Secretaría de la Mujer (@secredistmujer) October 19, 2026

La familia de Vera había denunciado que el hombre señalado de atacarla abandonó el conjunto residencial con su pareja cuando Vera estaba agonizando. Según la información conocida inicialmente, vecinos y testigos habrían aportado datos sobre su identidad.

Al cierre de esta nota no se había confirmado una captura ni se conocían detalles sobre una eventual imputación de cargos.

La muerte de Vera cambia el curso de la investigación. Inicialmente se hablaba de tentativa de homicidio, ahora la representación legal de la familia estudia que el caso sea juzgado como un feminicidio. EL presunto agresor, además, tendría varios antecedentes penales.

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