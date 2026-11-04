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Niña de 8 años reportada como desaparecida en Italia fue encontrada en un parque de Bogotá

La menor llevaba tres días en Colombia y se encontraba en condiciones de vulnerabilidad. Al conocer su situación, las autoridades descubrieron que había salido de Italia sin la autorización de su padre, quien tenía la custodia.

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Redacción Bogotá
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Una niña buscada en Italia fue encontrada en Bogotá. Conozca cómo las autoridades descubrieron su situación y lograron reunirla con su padre.
La intervención de los Gestores del Orden en el Parque de la Independencia permitió activar una ruta de protección para la menor, quien finalmente regresó a Italia y se reencontró con su padre.

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Una niña de ocho años, que tenía un reporte de desaparición en Italia, fue encontrada junto a su madre en el Parque de la Independencia, en el centro de Bogotá. La situación llamó la atención de un grupo de Gestores del Orden que recorría la zona y que, tras acercarse a ambas, identificó varias señales de alerta que llevaron a descubrir que la menor era buscada en su país de origen.

Los funcionarios encontraron a ambas en inmediaciones de la carrera Séptima y el Planetario de Bogotá, en condiciones de vulnerabilidad, sin haber comido ni contar con condiciones adecuadas de higiene.

Al intentar conversar con ellas, notaron que ninguna respondía en español. Con ayuda de herramientas de traducción, lograron establecer que eran ciudadanas italianas y que llevaban tres días en el país.

Los gestores les ofrecieron acompañamiento para contactar a la Embajada o al Consulado de Italia. Sin embargo, la mujer rechazó la ayuda. Esta respuesta, sumada a las condiciones en las que se encontraba la menor, llevó a los funcionarios a comunicarse con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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¿Por qué buscaban a la niña en Italia?

Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades establecieron que la menor tenía un reporte de desaparición en su país de origen.

Según la información divulgada por la Secretaría de Seguridad, la situación estaba relacionada con su traslado fuera de Italia sin la autorización de su padre, quien tenía la custodia.

El ICBF y las autoridades competentes adelantaron las gestiones necesarias para garantizar su protección y facilitar su regreso.

Finalmente, la niña volvió a Italia y pudo reencontrarse con su padre. Su madre también fue trasladada a ese país.

Por ahora, no se ha precisado cuándo se presentó el reporte de desaparición, cuánto tiempo llevaba la menor fuera de Italia ni si existe alguna investigación judicial relacionada con su traslado.

El caso fue detectado durante uno de los recorridos preventivos que realizan los Gestores del Orden en Bogotá. Su intervención permitió identificar la situación de la niña y ponerla en conocimiento de las autoridades encargadas de su protección.

Lea más:Bogotá envejece y reduce población, pero requiere más vivienda’: Secretaria de Hábitat

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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Comentarios
  • edwinffr(27587)Hace 3 horas
    ¿Son igual de diligentes con tantos niños que se ven trabajando en las calles o en situaciones de vulnerabilidad? Ojalá que sí.
  • Danny(k65wp)Hace 3 horas
    Y porqué será que vienen a Bogotá,, 🤔🤔,, no será por eso del consumo? 😐🤨🤨
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