Niña Emberá en grave riesgo en albergue de Bogotá: Distrito pidió atención del ICBF

Comunidad Indígena Emberá asentada en la UPI La Rioja. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Una nueva alerta ha emitido el Distrito por hechos ocurridos en el albergue La Rioja, donde residen cientos de indígenas desplazados que habitan en hacinamiento y en condiciones precarias. En esta Unidad de Protección Inmediata, la Consejería de Paz de la Alcaldía activó protocolos del ICBF por una niña que, afirma la entidad, se encuentra en grave riesgo.

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Desde hace varios años la Alcaldía monitorea alertas de salud, convivencia, entre otras situaciones de riesgo y vulneración de derechos en los albergues donde viven indígenas que han legado de diversos pueblos. En La Rioja (Los Mártires), donde ya hay orden constitucional de retorno o reubicación de la población, se han registrado desde muertes, riñas, hasta otras que afectan a menores de edad.

Nueva alarma por niña Emberá

En un nuevo hecho, la Consejería de Paz y Víctimas de la Alcaldía puso en conocimiento la situación de una niña de la comunidad Emberá que permanece en la UPI La Rioja, luego de que su madre, quien era su cuidadora principal, falleciera el 18 de julio.

Según el Distrito, la menor ha manifestado ideación suicida, una alerta identificada por el médico ancestral de la Secretaría de Salud, por lo que se considera que enfrenta un riesgo inminente y requiere atención especializada e inmediata.

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La Alcaldía señaló que los altos niveles de consumo de alcohol al interior de la UPI han impedido el ingreso de los equipos territoriales para verificar directamente el estado de la niña. Ante esta situación, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervenir de manera prioritaria para verificar la garantía de derechos de la menor y de su hermano.

“El Distrito hace un llamado urgente al ICBF para que active las rutas de atención correspondientes, incluyendo la valoración en salud mental y las medidas de protección y restablecimiento de derechos que se requieran, conforme a lo establecido en la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), y el artículo 44 de la Constitución Política”, señaló la entidad distrital.

Mientras tanto, el Distrito aseguró que continuará brindando acompañamiento y coordinación interinstitucional con enfoque diferencial para proteger a los niños y adolescentes de la comunidad Emberá.

Fiesta de indígenas en una UPI deja en evidencia niños alicorados y otras vulneraciones

La imagen de una menor de 13 años de la comunidad Emberá en estado de embriaguez generó una alarma en mayo.

El secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, denunció graves situaciones de riesgo para niños y niñas de la comunidad Emberá durante una fiesta por el Día de la Madre en La Rioja, donde reside parte de esta población indígena en la capital. Según explicó, durante las jornadas de atención las autoridades encontraron menores consumiendo alcohol y tuvieron que activar rutas de protección.

El secretario aseguró que 52 niños y niñas fueron trasladados a centros Amar tras ser identificados en condición de vulnerabilidad.

Y es que la permanencia de la comunidad Emberá en Bogotá es un asunto de orden local y nacional que por años ha interpelado a las administraciones, sin lograr muchos avances. A pesar de los retornos consumados en 2025, aún continúan más de 500 personas en La Rioja, en condiciones cada vez más denigrantes y con choques frecuentes con el Distrito.

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