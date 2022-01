No hay más personas involucradas en el homicidio: Fiscalía sobre el caso Mauricio Leal

Jhonier Leal pidió la palabra al comienzo de la audiencia de medida de aseguramiento para aceptar cargos y pedir perdón. / Fiscalía

En la mañana de este jueves, el fiscal general Francisco Barbosa, dio declaraciones e hizo un recuento de los detalles que permitieron dar con la captura de Jhonier Leal, y el esclarecimiento de la doble muerte, de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández.

Barbosa, además de los detalles técnicos, resaltó que este caso tocó a buena parte del país, no solo por el impacto que generó a nivel delictivo, sino porque las condiciones en las que se presentó fueron conmovedoras. Asimismo, señaló que el trabajo de la prensa fue fundamental para aportar a la investigación, porque allí “se evidenció la multiplicidad de la información que dio el señalado sobre lo ocurrido en el caso”, dijo.

Si bien el señalado homicida ya fue detenido, judicializado y puesto tras las rejas, desde donde deberá seguir su proceso legal, una duda que ahora se despierta es la investigación sobre lavado de activos, delito en el que habría incurrido Mauricio Leal por medio de su emporio económico.

Respecto a este tema, la Fiscalía señaló que la investigación de lavado de activos se dio luego de que en la escena del crimen se encontraban elementos materiales probatorios que estarían relacionados con dicha actividad ilícita. “Durante las diligencias adelantadas en el lugar de los hechos y en las demás propiedades del señor Mauricio Leal, se encontraron documentos y la existencia de, posiblemente, dinero de origen sospechoso”, señaló Luz Ángela, funcionaria de la Fiscalía

“Por esta situación se adelantó una extinción de dominio, gracias a los elementos que determinaron unos incrementos patrimoniales injustificados, así como el hallazgo de dinero de presunto origen ilícito, y mezcla de origen ilícito con lícito”, agregó.

De acuerdo con Barbosa, la investigación no ha concluido pero fue radical al asegurar que no existió una tercera persona involucrada, motivo por el que no vendrán más capturas por el tema de homicidio. Pero con relación al supuesto lavado de activos, sí se esperan tomar medidas que permitan establecer quiénes son los responsables.

Los avances en la investigación del delito de presunto lavado de activos, permitieron hallar un documento en donde supuestamente la familia Nule le habrían girado un dinero a Mauricio Leal, señalamientos que apenas están siendo corroborados y posteriormente se podrán confirmar.

“Por ahora no hay ninguna información que nos permita establecer que los dineros provienen del cartel del Norte del Valle. Sí se detectaron dineros que no pueden tener justificación, pero esa es hasta ahora la línea de la investigación, pero el resto no tenemos material probatorio que señale a una organización como el Norte del Valle”, dijo el Fiscal.

Entre los detalles entregados por el ente investigador, también se aclaró el recurso de preacuerdo, esto con el fin de establecer que no se le otorgará la menor pena a Jhonier Leal, sino se partirá de temas netamente legales para hacer justicia. “Arranca de 40 a 50 años (pena total), no se le otorgará desde los 20 años como se dicen algunos, además hay que tener en cuenta los agravantes, de ahí partirá la rebaja”, aclaró Martha Mancera, vicefiscal de la Nación.

