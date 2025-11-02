Nueva estafa en Bogotá: se hacen pasar por funcionarios de WhatsApp

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
En Bogotá, las autoridades han alertado a las personas sobre una nueva modalidad de estafa, en la que los delincuentes se contactan con las personas por teléfono o mensaje y se hacen pasa por funcionarios de WhatsApp.
Según los datos recolectados, estas personas tienen el objetivo de obtener información personal, financiera o de acceso a cuentas, bajo las mentiras de:
- Verificar datos.
- Activar funciones nuevas.
- Evitar la suspensión de la cuenta.
¿Qué señales buscar?
Para evitar ser víctima de estos engaños, puede tener precaución cuando evidencien:
- Errores ortográficos o gramaticales.
- Las personas solicitan abrir enlaces, descargar aplicaciones o activar funciones mediante un link.
- Le piden información personal, como números de cuenta, contraseñas o fechas de nacimiento.
De igual manera, aquellos mensajes que piden reenviar información, realizar pagos por el uso de la aplicación o aquellos que prometen premios, inversiones, préstamos o trabajos falsos, son alertas de estafa.
¿Qué dice la aplicación?
Por estos casos, WhatsApp le recuerda a los usuarios que nunca cobra por el uso del servicio y que las personas pueden verificar la autenticidad de un remitente observando las señales que aparecen cuando se recibe un mensaje de un número desconocido, por ejemplo: si existen grupos en común, si el número está registrado en otro país.
Algunas recomendaciones:
- No abra, comparta ni reenvíe mensajes que parezcan sospechosos o demasiado buenos para ser ciertos.
- No proporcione información personal ni bancaria por este medio.
- Antes de abrir un archivo o enlace, verifique su legitimidad.
- Reporte y bloquee los números sospechosos directamente desde la aplicación.
De igual manera, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) cuenta con un canal de denuncia para reportar cualquier intento de fraude al CAI Virtual, las 24 horas, por medio de la línea de WhatsApp: 320 2948647.
