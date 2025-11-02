Logo El Espectador
Nueva estafa en Bogotá: se hacen pasar por funcionarios de WhatsApp

Los delincuentes buscan obtener información personal, financiera o de acceso a cuentas.

Redacción Bogotá
02 de noviembre de 2025 - 07:18 p. m.
Fraude en Bogotá.
Foto: freepik
En Bogotá, las autoridades han alertado a las personas sobre una nueva modalidad de estafa, en la que los delincuentes se contactan con las personas por teléfono o mensaje y se hacen pasa por funcionarios de WhatsApp.

Según los datos recolectados, estas personas tienen el objetivo de obtener información personal, financiera o de acceso a cuentas, bajo las mentiras de:

  1. Verificar datos.
  2. Activar funciones nuevas.
  3. Evitar la suspensión de la cuenta. 

¿Qué señales buscar?

Para evitar ser víctima de estos engaños, puede tener precaución cuando evidencien:

  • Errores ortográficos o gramaticales. 
  • Las personas solicitan abrir enlaces, descargar aplicaciones o activar funciones mediante un link. 
  • Le piden información personal, como números de cuenta, contraseñas o fechas de nacimiento. 

De igual manera, aquellos mensajes que piden reenviar información, realizar pagos por el uso de la aplicación o aquellos que prometen premios, inversiones, préstamos o trabajos falsos, son alertas de estafa.

¿Qué dice la aplicación?

Por estos casos, WhatsApp le recuerda a los usuarios que nunca cobra por el uso del servicio y que las personas pueden verificar la autenticidad de un remitente observando las señales que aparecen cuando se recibe un mensaje de un número desconocido, por ejemplo: si existen grupos en común, si el número está registrado en otro país.

Algunas recomendaciones:

  1. No abra, comparta ni reenvíe mensajes que parezcan sospechosos o demasiado buenos para ser ciertos.     
  2. No proporcione información personal ni bancaria por este medio.
  3. Antes de abrir un archivo o enlace, verifique su legitimidad.   
  4. Reporte y bloquee los números sospechosos directamente desde la aplicación.

De igual manera, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) cuenta con un canal de denuncia para reportar cualquier intento de fraude al CAI Virtual, las 24 horas, por medio de la línea de WhatsApp: 320 2948647.

