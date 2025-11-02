Nueva estafa en Bogotá: se hacen pasar por funcionarios de WhatsApp

Fraude en Bogotá. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Bogotá, las autoridades han alertado a las personas sobre una nueva modalidad de estafa, en la que los delincuentes se contactan con las personas por teléfono o mensaje y se hacen pasa por funcionarios de WhatsApp.

Lea más: Video muestra al conductor que causó accidente fatal en la Mutis, previo al choque

Según los datos recolectados, estas personas tienen el objetivo de obtener información personal, financiera o de acceso a cuentas, bajo las mentiras de:

Verificar datos. Activar funciones nuevas. Evitar la suspensión de la cuenta.

¿Qué señales buscar?

Para evitar ser víctima de estos engaños, puede tener precaución cuando evidencien:

Errores ortográficos o gramaticales.

Las personas solicitan abrir enlaces, descargar aplicaciones o activar funciones mediante un link.

Le piden información personal, como números de cuenta, contraseñas o fechas de nacimiento.

Más noticias: Distrito retiró 20 toneladas de basura en operativo de espacio público en Kennedy

De igual manera, aquellos mensajes que piden reenviar información, realizar pagos por el uso de la aplicación o aquellos que prometen premios, inversiones, préstamos o trabajos falsos, son alertas de estafa.

¿Qué dice la aplicación?

Por estos casos, WhatsApp le recuerda a los usuarios que nunca cobra por el uso del servicio y que las personas pueden verificar la autenticidad de un remitente observando las señales que aparecen cuando se recibe un mensaje de un número desconocido, por ejemplo: si existen grupos en común, si el número está registrado en otro país.

Algunas recomendaciones:

No abra, comparta ni reenvíe mensajes que parezcan sospechosos o demasiado buenos para ser ciertos. No proporcione información personal ni bancaria por este medio. Antes de abrir un archivo o enlace, verifique su legitimidad. Reporte y bloquee los números sospechosos directamente desde la aplicación.

Le puede interesar: Los crudos detalles que reveló Fiscalía sobre la muerte de Jaime Moreno en Halloween

De igual manera, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) cuenta con un canal de denuncia para reportar cualquier intento de fraude al CAI Virtual, las 24 horas, por medio de la línea de WhatsApp: 320 2948647.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.