Nuevo bloqueo de taxistas en inmediaciones del aeropuerto El Dorado, ¿por qué protestan?

Fuerza pública irrumpe en la terminal aérea para despejar el bloqueo. Foto: Sebastián Herrera

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Una nueva jornada de protestas de taxistas en Bogotá terminó afectando uno de los puntos más sensibles de la ciudad: el acceso al aeropuerto El Dorado. Durante gran parte de este miércoles 8 de abril, varios conductores del gremio realizaron bloqueos en la calle 26, a la altura de la carrera 110, generando congestión y dificultades para pasajeros que se dirigían a vuelos nacionales e internacionales.

Incluso, varios de los manifestantes optaron por bloquear los ingresos peatonales a la terminal aérea, lo cual derivó en la intervención de la UNDMO, antiguo ESMAD. Bajo esta misma línea, la movilización hizo parte de un paro convocado por el gremio en medio de un creciente choque con la administración distrital por algunas cifras relacionadas con los antecedentes penales de 500 conductores.

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El detonante: polémica por antecedentes judiciales

El paro se da en medio de la controversia por un tamizaje que hizo el Gaula, según el cual el 60 % de los taxistas revisados tiene algún tipo de anotación judicial.

La cifra surgió de un análisis a cerca de 500 conductores en el contexto de investigaciones por delitos recientes en la ciudad, como el secuestro de una mujer y el asesinato de un profesor universitario.

Los resultados de dicha muestra fueron divulgados durante una rueda de prensa de la Secretaría de Seguridad tras la desarticulación de una banda dedicada al paseo millonario. Este contexto causó revuelo en el gremio, ya que lo consideraron una deriva de estigmatización en su contra.

Sin embargo, tras la polémica, el Distrito aclaró las limitaciones de la muestra y aclaró que la fuente de los datos es el Gaula de la Policía, y no la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

La respuesta del gremio de taxistas

Los taxistas rechazaron el dato y aseguraron que se trata de una generalización injusta que estigmatiza al sector. Voceros del gremio han insistido en que tener una anotación judicial no equivale a tener una condena penal, y que muchas de estas anotaciones corresponden a procesos que no implican culpabilidad.

Además, pidieron al Distrito mayor claridad sobre la metodología del estudio y defendieron los controles internos que aplican algunas empresas para verificar a sus conductores.

Un conflicto que escala

El choque entre taxistas y la Alcaldía se da en un contexto de preocupación por la seguridad en el transporte público, especialmente tras casos recientes que involucraron taxis en delitos de alto impacto.

Las autoridades han planteado medidas como mayores controles de antecedentes y regulación más estricta del servicio, lo que ha generado resistencia en el gremio.

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