¡Ojo! Anuncian cambios en la gestión de basuras en Bogotá, conozca cuáles son

Operadores de aseo se comprometieron a incrementar las frecuencias de recolección en zonas especiales de la ciudad, y a tener disponible una cuadrilla de atención rápida para contingencias. Foto: Óscar Pérez

Este miércoles 9 de agosto la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció una serie de modificaciones que el Distrito va a implementar en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), las cuales fueron acordadas junto a los operadores de aseo.

Cambios en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Con el fin de disminuir la presencia de basuras en los espacios públicos, se acordó intensificar el servicio de recolección de basura y limpieza en 72 puntos críticos, aumentando el barrido y limpieza de la ciudad a mínimo tres veces por semana, llegando a pasar hasta 28 veces por zonas de alta circulación

También se amplió la cobertura de barrido, sobre todo en parques, puentes, alamedas y separadores, pasando de barrer 427.216 km a 683.356 km en la ciudad.

La capital produce 7.700 toneladas de residuos sólidos cada día, de las cuales 1.200 toneladas son aprovechadas por los recicladores de oficio y 6.500 toneladas terminan en el relleno sanitario Doña Juana. Uaesp, 2021

“Toda la ciudad va a tener mínimo tres frecuencias a la semana de recolección y hay zonas comerciales como esta de la Zona T que va a tener hasta 28 porque la actividad económica es muy intensa y se producen más residuos”, afirmó la alcaldesa.

Por otra parte, también se van a aumentar los operativos de limpieza en 132 puntos de arrojo de residuos, ubicados en canales y cuerpos de agua.

“Los canales de agua no son botaderos de basura, son parte de nuestra estructura ecológica principal, ni en los humedales, ni en los canales se bota basura, por ahí solo debe circular el agua, las aves, no las basuras. Nuestra empresa de Acueducto incrementó el número de cuadrillas dedicadas a cuidar los canales y los humedales”, señaló Claudia López.

También se fortalecieron los operativos para sancionar a aquellos ciudadanos que no respeten las normas establecidas para la gestión adecuada de residuos, mencionadas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Vamos a pasar a recoger los puntos críticos, pero vamos a multar a todos los vecinos de la cuadra donde se forme un punto crítico porque es una obligación colectiva y corresponsable de todos tener la cuadra limpia”, agregó la alcaldesa.

Solo 5 de cada 10 personas en Bogotá separa los residuos en casa, según la Encuesta de Cultura Ambiental 2022. Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA)

En cuanto a las zonas comerciales de la ciudad, en caso de que haya residuos mal dispuestos, las autoridades procederán a sellar por un día la operación de todos los comercios del sector. De acuerdo con la mandataria, se han llevado a cabo más de 2.000 operativos conjuntos en las 20 localidades desde enero a la fecha.

En el anuncio, la alcaldesa también destacó las labores que ha llevado a cabo la secretaría de Gobierno, junto a las alcaldías locales, con la campaña de Juntos Cuidamos Bogotá, la cual ha dejado más de 280 comparendos a ciudadanos y establecimientos (desde $130.00 hasta $620.00); el cierre de 75 locales comerciales; y la implementación de 580 operativos durante este mes de agosto.

Acuerdo con los operadores de aseo

En la información entregada por la alcaldesa, se hizo énfasis en la participación que tuvieron los operadores de aseo en estas modificaciones. Lo primero es que se pudo llegar a un acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Por su parte, “los operadores se comprometieron a incrementar las frecuencias de recolección en zonas especiales de la ciudad, y a tener disponible una cuadrilla de atención rápida para contingencias”, afirmó el Distrito.

Y la alcaldesa agregó que “tenemos cuadrillas para reaccionar, cada uno de los cinco operadores dispone de mayor número de equipos para atender puntos críticos oportunamente”. Asimismo, se está actualizando los puntos críticos de arrojo clandestino de basuras que hay en la ciudad, en donde “se atiende el primer metro cúbico gratuito de escombros (100 atenciones/mes) por operador en un periodo de seis meses y se realiza una prueba piloto de menos contenedores por más frecuencias”.

Solo 2 de cada 10 ciudadanos que separan sacan los residuos aprovechables cuando pasa el reciclador o la ruta de reciclaje. La mayoría, 4 de cada 10, los sacan cuando pasa el camión de la basura. Alcaldía de Bogotá

“Ese es otro acuerdo con los operadores, pedir el servicio de recolección de residuos a través de la línea 110. Cada operador va a atender a los primeros 100 ciudadanos que lo soliciten al mes gratuitamente por el primer metro cúbico”, afirmó López.

Por último, el Distrito recalcó a los ciudadanos la importancia de reciclar correctamente, y aconsejó lo siguiente:

1. Separar los residuos óptimamente desde los hogares, (separando el material aprovechable del no aprovechable). Siendo los residuos aprovechables el cartón, papel, plástico y vidrio. Y los no aprovechables, que son los que no se vuelven a utilizar.

2. Disponer los residuos aprovechables en una bolsa blanca (limpios y secos). Y los no aprovechables en una bolsa negra.

3. Conocer los horarios del camión recolector en cada barrio, esta información se puede consultar en: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/quenosevuelvapaisaje o en la página de la UAESP: https://www.uaesp.gov.co/.

