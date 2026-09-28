Operativos en Bogotá dejaron 36 capturados y más de COP 60 millones incautados

Los procedimientos se desarrollaron en Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy y otros sectores de la capital como parte de investigaciones por extorsión, homicidio y tráfico de drogas. Entre los casos reportados aparecen capturas relacionadas con las estructuras conocidas como ‘La Plancha’ y…

Quince allanamientos realizados durante la última semana en Bogotá dejaron 36 personas capturadas, 20 armas de fuego incautadas, 21 kilogramos de estupefacientes y más de $60 millones en efectivo, según el balance presentado por la Policía Metropolitana.

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Los procedimientos se desarrollaron en Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy y otros sectores de la capital como parte de investigaciones por extorsión, homicidio y tráfico de drogas. Entre los casos reportados aparecen capturas relacionadas con las estructuras conocidas como ‘La Plancha’ y ‘Ejército 001 Gaitanista de Colombia’.

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Sin embargo, la información difundida por la institución únicamente presenta los detalles de algunos procedimientos y no especifica los delitos atribuidos ni la situación judicial de todas las personas incluidas en el balance.

¿Qué incautaron durante los allanamientos en Bogotá?

La Policía informó que los 15 allanamientos permitieron incautar 20 armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, 21 kilogramos de estupefacientes y más de $60 millones en efectivo.

Las diligencias estuvieron dirigidas contra estructuras y personas investigadas por obtener recursos mediante el tráfico de drogas y la extorsión. Además, algunos de los capturados aparecen vinculados por la institución con investigaciones por homicidio y porte ilegal de armas.

El reporte no establece cuánto dinero fue encontrado en cada procedimiento. No obstante, precisa que $44 millones estaban en poder de dos personas capturadas en Kennedy y cerca de $2 millones fueron hallados durante uno de los operativos realizados en Ciudad Bolívar.

Capturados serían integrantes de ‘La Plancha’

Uno de los procedimientos se desarrolló en Ciudad Bolívar, donde la Policía capturó a dos personas señaladas de integrar la banda conocida como ‘La Plancha’.

La estructura es investigada por su presunta relación con el homicidio del intendente de la Sijín Edilberto Pinilla Cárdenas, ocurrido el 26 de agosto de 2026 durante un operativo en el sector de La Carbonera.

Ese día, el uniformado participaba en la búsqueda de los responsables de un triple homicidio cuando se produjo un enfrentamiento armado. Pinilla resultó herido y posteriormente murió en un centro asistencial.

Durante los nuevos allanamientos, las autoridades encontraron estupefacientes, teléfonos celulares, cartuchos calibre 32 y cerca de $2 millones en efectivo. Además, la Policía señaló que los dos detenidos registran anotaciones anteriores por homicidio y hurto.

Los delitos informados para este procedimiento corresponden a tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Aunque la Policía relaciona a ‘La Plancha’ con el crimen del intendente, el reporte no atribuye directamente ese homicidio a las dos personas capturadas en estos allanamientos.

Extorsiones a transportadores y propietarios de terrenos

En San Cristóbal, unidades del Gaula capturaron a dos personas que presuntamente se presentaban como integrantes del denominado ‘Ejército 001 Gaitanista de Colombia’.

Según la investigación, los señalados utilizaban el nombre de esa estructura para generar temor y exigir dinero a transportadores informales. Uno de los detenidos registra anotaciones por concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Por otro lado, en Ciudad Bolívar fue capturada una persona señalada de exigir $2 millones a cambio de permitir que una víctima continuara una construcción en un lote.

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Estos casos hacen parte de los procedimientos por extorsión incluidos dentro del balance semanal. La Policía recordó que las víctimas pueden denunciar estas exigencias a través de la Línea 165 del Gaula bajo la campaña “Yo no pago, yo denuncio”.

En Kennedy encontraron armas y $44 millones

Otro de los allanamientos en Bogotá se realizó en Kennedy, donde fueron capturadas dos personas por su presunta participación en el tráfico de estupefacientes.

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Durante el procedimiento, los investigadores encontraron dos pistolas, un revólver, cartuchos, marihuana, dos teléfonos celulares y $44 millones en efectivo. Este dinero representa la mayor parte de los más de $60 millones reportados en el balance general.

Asimismo, uno de los detenidos tenía una orden de captura vigente por fuga de presos y registraba una anotación por homicidio, de acuerdo con la información entregada por la Policía.

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Los elementos incautados y las personas capturadas quedaron vinculados a los respectivos procesos de investigación. La Policía no informó si un juez ya había definido medidas de aseguramiento para todos los detenidos.

Bogotá acumula varios operativos durante septiembre

El nuevo balance se suma a otros procedimientos realizados durante septiembre. El día 15, las autoridades reportaron 17 diligencias de allanamiento, 30 capturas y la incautación de más de $47 millones, armas, drogas y productos naturistas que presuntamente no tenían registro sanitario.

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Tres días después, la Policía informó la captura de 17 presuntos integrantes del Tren de Aragua durante operativos simultáneos. Entre los detenidos se encontraban personas investigadas por extorsiones, tráfico de armas y ataques contra instalaciones policiales.

El balance presentado este 28 de septiembre corresponde a intervenciones realizadas durante la última semana y no incluye automáticamente las capturas de esos operativos anteriores.

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