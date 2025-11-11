Opinión: Bogotá debe ser una ciudad 24 horas y volver a la rumba hasta las 6:00 a.m.

Resume e infórmame rápido

Bastante se ha dicho de la falta de unidades de policía en Bogotá, el estándar internacional habla de mínimo 310 policías por cada 100 mil habitantes, cuando la capital tiene 275 por el mismo grupo poblacional.

Se entiende que la Policía está sobrecargada y que además termina respondiendo por todo, entre otras, porque las entidades que deberían actuar conjuntamente en temas como basuras, espacio público o atenciones sociales, están en su mayoría solo en horario de oficina. Resultado: la Policía asfixiada y sola, pide medidas administrativas que les permita respirar en problemáticas en donde sin serlo, se convierten en la única cara visible del Estado.

Así nació el Decreto 293 de 2025 que dejó la rumba hasta las 3:00am, sustentado en que es una de las principales causantes de hurtos, lesiones y homicidios; sin embargo, tras meses de implementación las mismas cifras muestran que Bogotá estaba mejor en seguridad con la rumba hasta las 6:00am y con el trabajo entre frentes de seguridad, redes de cuidado y Policía. Los datos: 2002 y 2023 con menos homicidios, menos hurtos y menos lesiones. Incluso las tasas más bajas de homicidios, se lograron cuando estaban las reglas claras para que los establecimientos que cumplieran abrieran hasta las 6:00am.

Pero, hablemos del impacto de bares y discotecas: al menos 493.000 personas trabajan allí, lo que representa 11.77% de empleos en la ciudad. A su vez, para los 14.074.859 turistas de 2024, la principal motivación para venir a Bogotá fue por vacaciones, recreación y ocio (65,5%).

La rumba acarrea un debate entre la dinamización económica, la apertura a ciudades 24 horas y la necesidad de reglas claras para que no devenga en problemáticas de convivencia o seguridad; pese a ello, partir de la premisa que solo la rumba genera problemáticas ignora que el asunto no es de los bares, sino del contexto y la aplicabilidad de la Ley.

Cuando no se tienen reglas claras del juego para el control de los espacios relacionados con la rumba, la anomia lleva a la inoperancia y ésta a los intentos constantes de mostrar autoridad, cuando al final terminan las medidas, como se dice popularmente, “apretando a los que sí cumplen”, es decir se les aplica solo a los formales, a los empresarios y comerciantes que invierten dinero y tiempo para cumplir con todos los requisitos para abrir un local, siendo los del problema quienes no hacen el mínimo esfuerzo por cumplir y pasan sin ningún llamado de atención o sanción.

Lo mismo ocurre con los restaurantes formales a quienes que no pasa mes sin que les visiten y les pidan desde señalizaciones hasta cambios estructurales en los locales, mientras la comida callejera es preparada delante de todos y con nulas medidas higiénicas, pero al no ser “formales” la ley no tiene dientes para controlarlos.

Mientras todo ello, los comerciantes y empresarios juiciosos fueron castigados y los indisciplinados siguen en los barrios haciendo de las suyas con fachadas como sindicatos o clubes sin que el Decreto les aplique.