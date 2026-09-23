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Opinión: De residuos a recursos: la nueva era del servicio de aseo en Colombia

En Colombia se generan anualmente 15 millones de toneladas de residuos, de los cuales 12 millones terminan en rellenos sanitarios u otros sitios de mayor afectación ambiental. A diciembre de 2024, el país registraba 170 rellenos en operación: 45 tenían su vida útil vencida y otros 31 contaban con menos de tres años de capacidad.

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Juan Camilo Acevedo, experto Comisionado CRA
23 de septiembre de 2026 – 04:33 p. m.
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Bogotá produce, en promedio, 7.500 toneladas de basura diarias. / UAESP
Foto: UAESP

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Por: Juan Camilo Acevedo Páez – Experto Comisionado CRA.

La gestión lineal de residuos genera impactos significativos sobre el aire, el suelo, el agua y el clima. Según el Ministerio de Ambiente, el sector produce cerca de 22 millones de toneladas de CO₂ equivalente al año y constituye la cuarta fuente de emisiones de gases de efecto invernadero del país. Mientras en Colombia los residuos aún se conciben principalmente como basura y un problema de saneamiento, en países como Alemania, Dinamarca, y Corea del Sur, son considerados materias…

Por Juan Camilo Acevedo, experto Comisionado CRA

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