No hubo votación a la reforma tributaria: continúa la discusión en el Concejo

El proyecto de reforma tributaria presentado por el Distrito y con el que pretenden recaudar COP 1,26 billones anuales, a través de nuevos impuestos en el predial y el ICA, está en su segunda y última fase de debate en la plenaria del Concejo de Bogotá.

Sin embargo, durante la sesión, la concejal Ana Teresa Bernal (Pacto Histórico) radicó un impedimento por supuestas controversias ante autoridades administrativas o jurisdiccionales, algo que negó la cabildante. "No tengo un interés particular que me afecte o beneficie de manera personal", justificó. Aun así, de acuerdo con la normativa, debía ponerse a consideración de los demás concejales, excepto la bancada de su partido, que se vio obligada a retirarse del recinto los comuneros para no interferir en la votación.

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Lo que debía ser una votación rápida, como lo fue en pasadas recusaciones e impedimentos, se extendió por cerca de 40 minutos, ante la falta de quórum. Aunque el presidente del Concejo, Humberto ‘Papo’ Amín, manifestó que daría 30 minutos de gavela para que los cabildantes llegaran al recinto, se inscribieran y votaran, al final no ocurrió y el trámite quedó con apenas 20 (negativos) de los 23 votos necesarios para continuar.

Lo llamativo es que luego de declararse agotado el orden del día, Amín autorizó al secretario registrar la llegada de los concejales Samir Bedoya, Angelo Schiavenato, Marco Fidel Acosta y Leandro Castellanos. 4 de los votos que podían completar el trámite. La votación de la reforma tributaria, entonces, quedó reprogramada para este jueves 24 de septiembre a las 9 de la mañana.

Eso sí, la sesión iniciará nuevamente con la votación al impedimento de la concejal Bernal y, si se cumple esta vez el quórum, Bogotá conocería si se aprobó o no el segundo intento del Distrito de una reforma tributaria.

Los pesos políticos

Como lo contamos en El Espectador, nuevamente a 24 horas de la votación final de la reforma tributaria en plenaria, programada por el presidente del Concejo, Humberto ‘Papo’ Amín, para el miércoles a las 9:00 de la mañana, parte de las bancadas tienen claro su voto. Desde la oposición, los ocho cabildantes del Pacto Histórico votarán en contra. “Solo en artículos como pobreza oculta y bienes de interés patrimonial” votarán positivo, aseguró la concejal Heidy Sánchez, quien, además, radicó una proposición para que el texto regrese a discusión en Comisión de Hacienda, donde se pueden hacer cambios de fondo.

En la misma línea estaría el Centro Democrático. Con una carta enviada al alcalde Galán, los siete cabildantes pidieron suprimir 10 puntos de la reforma, entre los que destaca el aumento del ICA al sector financiero y la carga a la población en pobreza oculta. De momento Julián Uscátegui y Diana Diago anunciaron su voto negativo. La bancada se reunirá para definir si su voto será unánime o no.

Desde la Alianza Verde, su vocero Andrés Onzaga mencionó que también se reunirán para decidir si llegan a un consenso o si votarán de manera individual. Por ahora, dentro de la bancada se conocen dos posturas: Julián Espinosa anunció su voto negativo, mientras que el concejal Julián Sastoque ratificará su voto positivo como lo hizo en Comisión.

Desde los partidos de gobierno Partido Liberal (6 concejales) y Nuevo Liberalismo (8 concejales), sus voceros, Germán García y Juan Manuel Díaz, indicaron que a la fecha, los votos son positivos. Por su parte, desde las bancadas minoritarias, el concejal Rolando González (Cambio Radical) dijo que su decisión la tomará luego de reunirse con el Senado y la Cámara de su partido, para analizar las implicaciones que tendría con la Tributaria del gobierno nacional.

Angelo Schiavenato (Coalición Lara), al igual que en Comisión de Hacienda, votará negativo. Samir Bedoya (Mira) también votará en contra de los nuevos impuestos y sobre los incentivos tributarios, “lo estoy revisando”, respondió. El concejal, Rubén Torrado (Partido de la U) esperará al momento de votar. Marco Acosta de Colombia Justas Libres, votará negativo. Y Emel Rojas, Nueva Fuerza Democrática y autor del proyecto de alivios sobre intereses y sanciones de obligaciones tributarias y no tributarias, votará positivo.

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De momento, las intenciones de voto están parejas, lo cual se desequilibrará una vez los indecisos tomen posición. Lo cierto es que, en este tire y afloje, la Reforma todavía sigue generando dudas entre algunos concejales, mientras otros defienden los alivios tributarios y el recaudo que ayudaría para financiar el desarrollo urbano de la ciudad.