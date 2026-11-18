En Colombia, la evolución histórica de la pobreza entre 1945 y 2025 permite reconocer una transformación profunda de las condiciones materiales de vida de la población….

La pobreza es uno de los principales determinantes sociales de la salud. Condiciona la alimentación, la vivienda, la educación, el acceso a servicios básicos y las oportunidades de llevar una vida saludable. Por eso, su reducción constituye uno de los indicadores más importantes del progreso de una sociedad.

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En Colombia, la evolución histórica de la pobreza entre 1945 y 2025 permite reconocer una transformación profunda de las condiciones materiales de vida de la población. Aunque las cifras de distintas épocas no siempre son metodológicamente comparables, la perspectiva de largo plazo muestra avances asociados al crecimiento económico, la urbanización, la expansión educativa, el desarrollo de infraestructura, la ampliación de los servicios públicos y el fortalecimiento de la protección social.

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Estos resultados no surgieron espontáneamente ni pueden atribuirse a una administración en particular. Son consecuencia de un proceso acumulativo en el que han participado generaciones de trabajadores, empresarios, instituciones, comunidades y gobiernos de diferentes orientaciones políticas. Cada una de ellas recibe una sociedad construida sobre los esfuerzos de las anteriores. La expansión educativa de hace décadas contribuye a mejorar los ingresos actuales; las inversiones en saneamiento básico reducen enfermedades durante generaciones; la infraestructura facilita actividades económicas mucho después de su construcción.

Bogotá constituye un ejemplo ilustrativo. Su transformación económica y social, acompañada de la expansión de los servicios públicos, la educación y las oportunidades laborales, ha contribuido a mejorar las condiciones de vida y reducir la pobreza durante décadas, bajo administraciones de distintas orientaciones políticas. Sus resultados tampoco pueden atribuirse exclusivamente a un alcalde o presidente.

Esta consideración resulta especialmente pertinente frente a la afirmación del excandidato presidencial Iván Cepeda, según la cual la mayor reducción de la pobreza en la historia de Colombia se produjo durante el gobierno de Gustavo Petro. Aunque destaca un resultado favorable, no está demostrado que el descenso haya sido causado por las políticas de dicha administración. Según las cifras del DANE, entre 2022 y 2025 la pobreza monetaria disminuyó del 36,6 % al 28 %, un resultado importante que debe considerarse, sin embargo, reconocerlo no equivale a probar su causalidad.

El análisis estadístico de la serie comparable muestra que la reducción ya había comenzado antes de 2022. Entre 2020 y 2022, la pobreza disminuyó 6,5 puntos porcentuales, mientras que la tendencia descendente posterior mantuvo un ritmo semejante. No se identificó evidencia estadística suficiente de una aceleración adicional atribuible al cambio de gobierno.

Esto tampoco significa que las políticas recientes carezcan de efectos. Representa una coincidencia temporal entre un gobierno y un resultado social que no constituye prueba de causalidad. La pobreza depende de múltiples factores, como el crecimiento económico, empleo, productividad, salarios, inflación, educación, transferencias sociales y condiciones internacionales. Algunos responden a decisiones gubernamentales inmediatas; pero en su mayoría reflejan transformaciones iniciadas muchos años atrás. Los gobiernos reciben efectos de políticas anteriores y toman decisiones que solamente se manifestarán durante administraciones posteriores. Evaluar su contribución exige estudios que separen las tendencias históricas de los resultados específicos de sus decisiones.

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La reducción de la pobreza debe celebrarse como una conquista colectiva, no utilizarse apresuradamente como patrimonio político exclusivo. El verdadero mérito de un gobierno no consiste en pretender apropiarse de los resultados de la historia, sino en contribuir a que las próximas generaciones vivan mejor sin hacer tanta alaraca.