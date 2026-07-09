Opinión: Leer para aprender, incluir para transformar

Garantizar que cada niña y cada niño aprenda a leer no depende únicamente de las escuelas. Es una responsabilidad compartida que involucra a familias, comunidades, bibliotecas y a las decisiones de política pública.

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La lectura es la puerta de entrada a todos los aprendizajes y al ejercicio de múltiples derechos. Cuando una niña o un niño no desarrolla competencias lectoras en los primeros años de vida, aumentan las probabilidades de rezago escolar, exclusión y menores oportunidades en el futuro. Por eso, para UNICEF Colombia la alfabetización inicial ocupa un lugar central en su agenda educativa.

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Garantizar que cada niña y cada niño aprenda a leer no depende únicamente de las escuelas. Es una responsabilidad compartida que involucra a familias, comunidades, bibliotecas y a las decisiones de política pública que aseguren inversión en educación. Aunque Colombia ha ampliado la cobertura educativa, persisten desafíos en comprensión lectora que alimentan la pobreza de aprendizaje y profundizan las desigualdades. Promover la lectura desde la primera infancia sigue siendo una estrategia esencial para ampliar oportunidades y construir una sociedad más equitativa.

A ello se suma que miles de niñas, niños y adolescentes enfrentan barreras físicas, sensoriales, cognitivas, lingüísticas o socioeconómicas para acceder a materiales de lectura. Frente a esta realidad, la inclusión debe asumirse desde el diseño de los recursos y no como una adaptación posterior. En este escenario, las bibliotecas públicas cumplen un papel fundamental como espacios democráticos que acercan el conocimiento, fortalecen la participación y amplían las oportunidades educativas y culturales para toda la ciudadanía.

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El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) propone crear experiencias educativas que respondan desde el inicio a la diversidad humana. Junto con los Planes Individuales de Ajuste Razonable (PIAR), este enfoque impulsa sistemas educativos capaces de reconocer distintas formas de aprender y garantizar el derecho a la educación en condiciones de equidad.

Los Libros Digitales Accesibles (LDA) representan un avance decisivo en esa dirección. Permiten que un mismo contenido pueda leerse, escucharse o adaptarse según las necesidades de cada persona, convirtiendo la tecnología en una herramienta para eliminar barreras y ampliar las posibilidades de aprendizaje.

Los avances alcanzados en Colombia demuestran que esta transformación ya está en marcha. La transferencia técnica de UNICEF a BibloRed en Diseño Universal para el Aprendizaje y Libros Digitales Accesibles fortaleció las capacidades de 73 profesionales; estos materiales ya hacen parte de la Biblioteca Digital de Bogotá y también llegan a más de mil establecimientos educativos mediante la alianza con Tecnologías para Aprender. Además, 280 docentes han participado en procesos de formación para consolidar prácticas pedagógicas más inclusivas.

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Por eso, las bibliotecas públicas tienen hoy una oportunidad histórica. En sus 25 años de trayectoria, BibloRed ha demostrado cómo una red de bibliotecas puede convertirse en un motor de transformación social, cultural y educativa para una ciudad. Ha acercado la lectura a millones de personas, ha construido comunidad y ha contribuido a democratizar el acceso al conocimiento. Ahora puede también liderar una nueva etapa: la de la lectura verdaderamente inclusiva, donde cada persona encuentre materiales que respondan a sus necesidades y maneras de aprender.

Desde UNICEF celebramos estos 25 años de trabajo, innovación y compromiso con la ciudadanía de Bogotá. Felicitamos a BibloRed por una trayectoria que ha ampliado horizontes para generaciones de lectores y lectoras, y renovamos nuestra voluntad de seguir construyendo juntos nuevos caminos para garantizar el derecho a la lectura.

Catalina Duarte Especialista en educación UNICEF Colombia.

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