(Opinión) Los after ilegales de Mockus: La hora zanahoria terminó en éxtasis (II)

Cuando el alcalde de Bogotá Antanas Mockus vio que a su famosa hora zanahoria le aplicaron la colombianada de “hecha la ley, hecha la trampa”, se le ocurrió entonces dejar la rumba hasta las 3:00 A.M. con el nombre de “hora optimista”, pero ya no había nada que hacer: las fiestas electrónicas después de los peajes en el norte ya habían agarrado vuelo. La novedad, sumado el tinte ilegal de los after, se habían puesto de moda.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Es muy simple: prohíban cualquier cosa y esa cosa -dañina, benigna o inocua- se va a vender como empanadas en recreo de colegio. Mockus pagaba la novatada de gobernar una ciudad donde creía que todos se iban a dejar dirigir por caprichos y ocurrencias, por autoritarismos pendejos -para usar un adjetivo rolo-.

Publicidad

De mi parte tuve acceso varios años a las fiestas que se hacían en un restaurante campestre llamado El viejo sartén promovidas y organizadas por Nano Pombo (QUEPD), con su empresa Morrocco, justo después de un peaje en la 230 con Séptima. También a los after de Cacho Moreno en la mansión Donoso y las llevadas a cabo en el castillo Marroquín.

Aquí no existía la narrativa de los after del centro, que expliqué en la primera parte, de no cobrar la entrada o cobrar una suma simbólica. Esto era negocio y la boleta no era barata, al menos para mí, un peladito recién graduado de la universidad.

La palanca para poder entrar fue un amigo de Nano, Carlos Saravia. La familia importaba maquinaria y otros productos de E.E.U.U. Entonces también pedían glow sticks o las conocidas barras plásticas fluorescentes que al doblarse se les activaba el líquido brillante en su interior. Pombo y Cacho le daban boletas de cortesía a Saravia para vender los glow en las fiestas.

Los fines de semana, como a las 11:00 p.m., nos montábamos en el Pontiac modelo 1954 de Saravia, con placa de antiguo y clásico, color azul cielo y blanco en su interior, y cromado hasta los ceniceros. Íbamos a vender pulseras, barras, happy faces (para pegar en la ropa) y collares fluorescentes de varios colores a los after del norte.

Por ser completamente ilegales en estos afters todo lo que pasaba también era ilegal: cortaban el agua de los baños -más adelante explicaré porque lo hacían-, nunca vi un extinguidor ni ruta alguna de evacuación en caso de incendio y, sobre todo, bastantes drogas. La cultura rave o electrónica en su conjunto es casi inconcebible sin drogas, o al menos sin metáforas de drogas: por sí sola, la música ya tenía cierto efecto al que la escuchara, pero si había éxtasis o LSD pues mucho mejor.

Ciertos fines de semana había más dealers que consumidores y cuando se equilibraba la asistencia, el 90% de la gente tenía alguna substancia corriéndole por el sistema sanguíneo. Cuando se usaba el término tribus urbanas (o nichos hoy día), había una llamada los Hed Candys, -el nombre viene de una compañía discográfica de Reino Unido y sello de CD musicales, establecida en 1999 y especializada en música house-.

Aquí eran peladitos con ropa de colores vibrantes, collares plásticos de colores, overoles y con chupos de bebé colgados del cuello los cuales se los metían a la boca al momento de bailar, otros más osados usaban mamelucos. Si, muy ridículo yo sé. Eran Marios y Luigis sin bigote bailando Techno.

Nos compraban una que otra barra fluorescente y era bien interesante verlos tambaleándose como si practicaran un arte marcial, juagados en sudor, en estado de goce puro dibujando extraños patrones geométricos en el aire y dejando una estela de color por los glow sticks.

Después de la 1:00 a.m. ya empezaban a llegar los “mágicos” o traquetos o testaferros o lavaperros… no sé y no les iba a preguntar tampoco en qué lugar de la jerarquía estaban. Aparecían con sus respectivas acompañantes, operadas desde las cejas hasta los tobillos. También había actrices, modelos y presentadoras de TV.

Era la moda de los implantes en las tetas, que les quedaban gigantes, y ahí nosotros nos arrojábamos a ofrecerles los Glow. A ellas se les hacía de lo más “charro” las luces y y le pedían al novio que les regalara uno de cada uno. El mágico, en cuestión de segundos, la empezaba a condecorar como a un general norcoreano: dos collares, tres brazaletes y un par de caritas en cada teta.

– "Jijiji. Gracias, papi", decía y se ponía a brincar con todas esas luces colgándole. Quedaba como una chiva rumbera fluorescente. El tipo nos pagaba lo que le decíamos y cuando le íbamos a dar el cambio nos miraba como diciendo: ¿En serio? Y con el dedo índice nos indicaba despectivamente, quédense con esas chichiguas.

Podría catalogar a esa generación como la primera generación del éxtasis en Bogotá, la de la empatía química o felicidad anfetosa por consumo de MDMA, ya más popularizado. Para explicarlo a fondo, lo haré, si usted querido lector me lo permite en siguientes entregas, porque el asunto de aquí en adelante ya se torna más psicodélico/electrónico.