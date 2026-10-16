Opinión: ¿Por qué Bogotá sostiene hoy el mercado de vivienda social del país?

Durante el último año, entre septiembre de 2025 y el mismo mes del 2026, en Bogotá se vendieron 38.853 viviendas de interés social (VIS). Esa es la cifra más alta desde que existe registro, y conviene leerla sin triunfalismo, porque los récords se…

Cuando la política nacional de vivienda se desaceleró, el mercado bogotano enfrentaba cuatro cuellos de botella a la vez: hogares que no lograban el cierre financiero, un gobierno nacional que erradicó los subsidios en la ciudad , constructores sin una demanda predecible y poco suelo bien ubicado.

Durante el último año, entre septiembre de 2025 y el mismo mes del 2026, en Bogotá se vendieron 38.853 viviendas de interés social (VIS). Esa es la cifra más alta desde que existe registro, y conviene leerla sin triunfalismo, porque los récords se explican mejor con comparaciones que con adjetivos. La primera comparación es con el resto del país. Las ventas VIS en Bogotá crecieron 18 % frente al año anterior; sin Bogotá, las del resto de Colombia cayeron 12 %. Mientras buena parte del mercado retrocedía, la capital creció lo suficiente para sostener el agregado nacional.

Publicidad

La segunda es con nuestra propia historia. En 2021, en plena reactivación económica, de cada 100 viviendas VIS vendidas en Colombia, 20 se comercializaban en Bogotá. Hoy son 34. Desde 2023, el año previo al inicio de Mi Casa en Bogotá, la política de vivienda de la administración de Carlos Fernando Galán, la ciudad ha aportado el 53 % del aumento de las ventas VIS del país, cuando su peso en el mercado es del 30 %. Una ciudad que explica más de la mitad del crecimiento con apenas un tercio del mercado no acompaña la dinámica nacional: la jalona.

Pero ¿qué lo produjo? Cuando la política nacional de vivienda se desaceleró, el mercado bogotano enfrentaba cuatro cuellos de botella a la vez: hogares que no lograban el cierre financiero, un gobierno nacional que erradicó los subsidios de vivienda en la ciudad y acabó con Mi Casa Ya, constructores sin una demanda predecible para decidir lanzamientos y poco suelo bien ubicado.

Le puede interesar

Mi Casa en Bogotá actuó sobre los cuatro. Los subsidios llegaron, sobre todo, a quienes más barreras tenían: con corte a abril, el 76,7 % de los hogares beneficiarios ganaba hasta dos salarios mínimos y el 64,4 % de los subsidios se asignó a mujeres jefas de hogar. Esa es justamente una de las principales fortalezas que tiene el plan de vivienda de Bogotá, el acceso que tienen las personas más vulnerables a soluciones de vivienda digna, la transformación de sus barrios y el acceso a servicios públicos de calidad.

Del lado de la oferta, pasamos de trabajar con 17 constructoras a 135, desde proyectos de 40 viviendas hasta desarrollos de más de 1.500. Un mercado con más oferentes absorbe mejor los ciclos adversos.

Los efectos van más allá de la vivienda. El programa ha generado 25.000 empleos directos y 80.000 indirectos, y según el DANE la construcción de la ciudad creció 4,9 % en 2025 mientras la del país se contraía 2,7 %. La vivienda funciona, en la práctica, como infraestructura económica: cada proyecto activa materiales, transporte, servicios técnicos y trabajo formal. Por eso el desempeño del mercado VIS importa incluso para quien nunca comprará una de esas viviendas.

Pero vender más no basta, y ahí está la segunda dimensión que quiero subrayar. Una vivienda pierde valor para quien la habita si el entorno no responde: sin parques, equipamientos ni transporte, los metros cuadrados se quedan cortos. Por eso articulamos la política habitacional con Revitaliza tu Barrio y con la inversión en espacio público, movilidad y conectividadliderada por otras entidades del distrito. El Índice de Revitalización Urbana (indicador para medir la calidad del espacio público) en las zonas con proyectos beneficiados con subsidios pasó de 0,41 en 2022 a 0,46 en 2025, una mejora cercana al 13 %, según un estudio hecho por Camacol Bogotá. Las familias no solo compran una vivienda: llegan a entornos que mejoran.

Justamente esa combinación de vivienda social bien ubicada geográfica y poblacionalmente, espacio público de calidad y conectividad con transporte, llevaron a Mi Casa en Bogotá a serfinalista y estar compitiendo en los World Smart City Awards, en un grupo de cuatro seleccionados entre 533 postulaciones de 68 países.

Una nominación no es un resultado de política pública, y no la presento como tal. Es una validación externa de que el diseño, que integra vivienda asequible, revitalización de barrios, movilidad e inclusión como un solo sistema, es legible y comparable fuera de Colombia, y que ya había encontrado eco en espacios globales como el Foro Urbano Mundial.

Para una ciudad del Sur Global, que sus instrumentos se evalúen junto a los de ciudades con más recursos importa, sobre todo porque las barreras de acceso, la desigualdad territorial y la desconexión entre la inversión y las necesidades reales son problemas compartidos.

El reto sigue siendo real. Un récord anual no es una tendencia consolidada. Lo que hay que demostrar ahora es que este dinamismo se traduce en hogares con acceso efectivo a vivienda, en estabilidad para la cadena productiva y en un entorno donde la inversión privada quiera quedarse.

Un récord dura lo que tarda en publicarse la siguiente cifra. Una política pública dura lo que duran sus cimientos: los de concreto, los del espacio público y los institucionales, esos que sobreviven a quienes los diseñaron. Bogotá sostiene hoy el mercado de vivienda social del país. La tarea es que, cuando nadie esté contando récords, siga siendo cierto.

* Vanessa Velasco Bernal, secretaria Distrital del Hábitat de Bogotá

Publicidad

Lea más: ¿Buscando casa propia? Distrito abrió inscripciones para subsidio de ahorro