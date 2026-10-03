¿Buscando casa propia? Distrito abrió inscripciones para subsidio de ahorro

Entre las 8:00 a. m. del martes 6 de octubre y las 4:00 p. m. del jueves 8 de octubre se habilitará el enlace de inscripción virtual a la tercera convocatoria del programa Ahorro para mi Casa, con el que el Distrito, por intermedio de la Secretaría de Hábitat, asigna un subsidio mensual de hasta $1.085.561 por 12 meses, a cambio de que las familias realicen un ahorro de $472 mil mensuales.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador!

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Precisamente, este subsidio busca fomentar buenos hábitos financieros e impulsar a familias interesadas en comprar vivienda VIP o VIS a que inicien su proceso de ahorro. Serán 1.500 cupos asignados.

Publicidad

¿Cuáles son los requisitos?

El/la jefe de hogar debe ser mayor de edad.

Acreditar ingresos de hasta $3.501.810 en 2026 (2 SMMLV) entre todos los mayores de edad del núcleo familiar.

Ningún integrante del hogar debe ser propietario de una vivienda en el territorio nacional, salvo las excepciones dispuestas en el Decreto Distrital 653 de 2025 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda que haya sido efectivamente aplicado.

Los demás dispuestos por el Decreto Distrital 653 de 2025 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

¿Qué hogares se priorizan?

Riesgo de feminicidio o cualquier otra clase de violencia intrafamiliar.

Víctima del conflicto armado interno.

En proceso de “reincorporación o reintegración”.

Miembro de la fuerza pública, veteranos o caídos en combate.

Discapacidad.

Personas cuidadoras y cabeza de hogar.

Que el jefe de hogar sea una persona joven.

Transgénero.

Que se encuentre habilitado en un programa de subsidio de la Secretaría Distrital del Hábitat para la adquisición de vivienda.

Hogares monoparentales.

Minorías étnicas.

Adulto mayor.

¿Qué documentos se requieren?

Guía de postulación: En este documento se resume el paso a paso y las condiciones de la postulación, así como los documentos requeridos.

Lista de documentos: lista de chequeo con los documentos que cada familia debe presentar al momento de postularse.

Declaración de ingresos: formato de carta para las personas que no cuenten con un certificado laboral formal.

¿Necesita ayuda?

Con el propósito de resolver las dudas de la ciudadanía y brindar orientación a las personas interesadas, el equipo de gestores sociales de la entidad realizará jornadas presenciales en:

Fecha: 8 de octubre.

Lugar: Secretaría Distrital del Hábitat (Cll. 52 # 13-64).

Horario: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Preguntas frecuentes

¿El valor del subsidio lo consignan a mi cuenta?

Respuesta: Sí. Se deposita en la cuenta certificada por el hogar en el momento de la postulación.

¿Cuánto es el valor mensual del subsidio?

Respuesta: El canon del subsidio es de hasta $1.085.561 mensuales en 2026.

¿Cuánto debo ahorrar mensualmente?

Respuesta: El hogar beneficiario debe ahorrar durante la vigencia del subsidio $472.744 mensuales.

¿En qué momento debo consignar el ahorro?

Respuesta: El ahorro se consigna posterior al desembolso del subsidio, hasta el ahorro 11 y el ahorro 12 de manera previa; no obstante, el ahorro 1 es requisito para el desembolso del 2 y siguientes pagos.

¿Puedo utilizar el dinero que vaya ahorrando?

Respuesta: No, se debe consignar en un instrumento financiero donde los ahorros queden acumulados durante la vigencia del subsidio.

¿Puedo ser beneficiario(a) del subsidio si vivo en una habitación o un inquilinato?

Publicidad

Respuesta: No, la vivienda en arriendo donde se aplique el subsidio debe estar ubicada en un barrio debidamente legalizado y cumplir con unas condiciones mínimas de habitabilidad que serán verificadas previamente por la Secretaría Distrital de Hábitat.

¿Puedo cambiar de vivienda en arriendo si soy beneficiaria del subsidio?

Respuesta: Sí, pero después de la asignación del subsidio y debe avisar previamente a la Secretaría Distrital del Hábitat para que revise las condiciones de la vivienda.

Le puede interesar: El Niño pone a prueba las cuencas sin embalses en medio de una creciente sequía