Opinión: Puntos clave del debate del Plan de Desarrollo de Bogotá en el Concejo

Galán radicó el Plan de Desarrollo de su gobierno para entrar a debatirlo en el Concejo. Foto: Alcaldía de Bogotá

Arrancó en forma el debate del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) en el Concejo de Bogotá. Los concejales Daniel Briceño, Julián Espinosa y Clara Lucía Sandoval presentaron sus respectivas ponencias positivas con diferentes modificaciones. Cada uno tiene sus propios temas que considera esenciales y ya realizaron unas juiciosas exposiciones de sus documentos y los cambios que proponen. Seguramente lograrán pronto acordar un solo texto de articulado sobre la gran mayoría del PDD y dejarán algunos puntos álgidos para que como se dice popularmente se definan “a voto limpio” en la Comisión del Plan.

LEA: Plan de Desarrollo: se viene la votación de artículos y unificación de ponencias

Como lo expuse en una columna pasada en los planes de desarrollo se conoce la visión, el modelo de ciudad y el legado que cada gobernante quiere durante su periodo. En el caso de Bogotá, el PDD tiene 5 objetivos principales. Más allá de la apuesta central en temas de seguridad, hay varios puntos que serán claves en el debate.

1. La creación de nuevos impuestos en Bogotá

El proyecto incluyó tres normas: (i) la sobretasa bomberil, (ii) alumbrado público y (iii) la contribución por el servicio de parqueaderos públicos. Todas las administraciones buscan nuevos recursos para poder hacer las inversiones que quieren y esto sólo se logra a través de dos o, máximo, tres maneras: aumentar impuestos, acudir a deuda y (en menor medida) hacer un plan de lucha contra la evasión y los morosos.

Este será un foco central del debate en el Concejo. En dos de las tres ponencias se eliminaron estos artículos y serán las mayorías quienes finalmente decidan. Cada impuesto tendrá su explicación técnica y objetivo loable. Sin embargo, en el debate político a veces estos argumentos no encuentran respaldo. Es claro que aumentar impuestos jamás será una medida popular.

Por ejemplo, la sobretasa bomberil tendría una tarifa del 1% sobre el impuesto del ICA y, por definición legal irá a apoyar al cuerpo de bomberos. Pareciera que la crisis que vivimos con los incendios en los cerros forestales deberían ser argumento suficiente para alegar su necesidad. Por su parte, el impuesto al alumbrado público ha sido un eterno debate. Si bien el proyecto señala que las familias de los estratos 1 y 2 no pagarían, la clase media sí se verá impactada al tener aumentos entre el 5 y 6% en la tarifa de energía. La administración ha defendido este impuesto afirmando que será muy importante para los resultados en seguridad y espacio público.

Más información: “El reto es que Bogotá reconozca la afrocolombianidad”, director de Asuntos Étnicos

Por último, está la propuesta a la contribución al uso de parqueaderos públicos. Este puede ser un debate aún más profundo en que se debe discutir: ¿Por qué el distrito regula el precio de los parqueaderos públicos? ¿Por qué no deja esa decisión al mercado? ¿Cuál es la importancia o relevancia social para regular el precio de un parqueadero? Incluso puede haber muchas razones de inconstitucionalidad de esta regulación. Mientras tanto, lo cierto es que esta contribución podría aumentar en 17% el valor del parqueo. Este impuesto pretende ayudar al Fondo de Estabilización Tarifaria del transporte público que es un dolor de cabeza para cualquier gobernante.

Con estos impuestos la administración se la juega para lograr un mayor recaudo. Sin embargo, la secretaria de Hacienda también ha anunciado la presentación de un cupo de endeudamiento cercano a los 8 billones de pesos, el cual se encuentra dentro de las posibilidades responsables de la ciudad. Y de paso, demuestra que no tienen razón quienes han querido afirmar que Bogotá está en una situación financiera insostenible.

2. La reactivación económica local.

Según el informe del DANE, la economía colombiana creció en escaso 0.7% en el primer trimestre de 2024. Bogotá es la economía más fuerte del país y si se suma la de la región, éstas representan cerca del 30% del total nacional.

Las propuestas en el PDD serán fundamentales para empujar la economía. Por ejemplo, este tiene una apuesta en la reactivación del sector de la construcción de vivienda, entre otras, con la oferta de más subsidios, los cuales habían sido afectados por las decisiones del Ministerio de Vivienda que aparentemente ahora corregirán.

No obstante, no se puede perder de vista que Bogotá tiene no sólo una economía informal muy grande, sino una economía que raya entre la formalidad y informalidad. Esa economía local o barrial que forman los cientos de peluquerías, misceláneas, restaurantes, panaderías, personas que confeccionan desde sus casas, entre miles más. A ese escalón de la pirámide es fundamental llegarle. En ese punto está el riesgo entre pasar a una economía fuerte, vigorosa o seguir en la informalidad del día a día. Ojalá el Concejo ahí fortalezca la apuesta.

Le puede interesar: El suplicio de trancones y trabas de infraestructura en los accesos a Bogotá

3. La ciudadela educativa y del cuidado de Suba.

La Suba occidental es casi igual o incluso, más grande que Bucaramanga. En los últimos años, su crecimiento ha sido enorme y podría estar alcanzando las 700.000 personas. Su infraestructura actual es absolutamente insuficiente. La demanda de parques, vivienda, sedes universitarias y claro, de vías es enorme.

El proyecto de la Ciudadela Educativa del Cuidado pretende justamente avanzar en ese déficit que se podría denominar como del derecho a la ciudad. Este derecho implica centros urbanos justos, inclusivos, con bienes y servicios públicos comunes que permitan una vida digna: todo lo que hoy no existe. Hacer más de 26.000 viviendas, colegios, sedes universitarias y parques es un imperativo. La discusión pasa por la magnitud de la denominada Avenida Longitudinal de Occidente (ALO – Norte). La actuación del POT incluye una vía de 6 carriles. Algunos les parece insuficiente y están dispuestos sacrificar terrenos para otros servicios públicos que son fundamentales para la población. Ya veremos que define la mayoría.

4. La carrera 7ª.

El desarrollo que merece la carrera 7ª ha sido un debate de décadas en la ciudad. Actualmente está adjudicada la obra desde la calle 100 hacia el norte, pero desde ese punto hacía el sur está completamente paralizada. El proyecto del PDD plantea que la Administración “diseñará y/o construirá un corredor de transporte público de alta capacidad”. Será una lástima que pasen otros 4 años en los que la carrera 7ª siga estancada y los ciudadanos sufriendo los trancones en los cruces de la calle 92, 82, 77 y parque nacional. Mucho me temo que ese sea el destino inevitable.

El Concejo seguramente dará un debate muy amplio frente a este y otros temas. La Administración ha mostrado un amplio margen para lograr acuerdos. Ya veremos como terminan estos y otros puntos fundamentales para el futuro de Bogotá.