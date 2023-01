Opinión: “La UAESP: desidia, corrupción, actos macabros y complicidad”

Distrito niega que hornos crematorios se utilizaran para desaparecer manifestantes. Foto: Contraloría de Bogot

La concejal Lucía Bastidas ha venido denunciando que lo “que pasa en la Unidad Administrativa de Servicios Públicos -UAESP- es CORRUPCIÓN” y parece no haberse equivocado. A finales de 2022, Bastidas logró adelantar un debate sobre estos hechos. Entonces, advirtió que algunos de sus colegas hicieron ‘lobby’ para evitar que este se realizara.

Lea también: Alcaldesa aclara por qué aceptó renuncia de Luz Camacho, exdirectora de la UAESP.

Durante los meses en los que se hicieron oídos sordos a las graves denuncias respecto de la directora Luz Amanda Camacho de la UAESP y parte de su equipo, se destaca la pasividad de la alcaldesa López, la secretaria del hábitat Nadia Milena Rangel, del personero Julián Pinilla y de la procuradora Margarita Cabello. Todos, sin excepción, tenían mecanismos legales preventivos para actuar oportunamente frente a las tozudas denuncias conocidas. ¡Ninguno lo hizo!

Frente a la asquerosa evidencia, lograda gracias al trabajo periodístico -no de los órganos de control- el Concejo de Bogotá no tuvo de otra que exigir por unanimidad la renuncia de Camacho. Sin embargo, que no se pierda de vista que, como lo advirtió la concejal, varios de sus colegas hicieron presión para frustrar el debate de control.

Esto pone en evidencia incontrovertible que el grueso problema advertido en la entidad distrital no se soluciona con la renuncia de la señora Camacho. Los vasos comunicantes de la presunta corrupción en la UAESP pueden estar sólidamente ligados con algunos miembros del Concejo Distrital, con funcionarios de otros y altos despachos distritales y, particularmente, llama la atención la inoperancia de la Personería Distrital.

Serán las autoridades competentes las que, ojalá en breve, resuelvan si Camacho recibió la coima de 1.500 millones de pesos, identifiquen cuáles son los concejales que supuestamente intervinieron en el direccionamiento del contrato de cementerios, y cuál es el general de la Policía relacionado con la desaparición de cadáveres. El caso del exjurídico Quintana merece especial atención. Lo que sí es protuberante e inocultable, es la desidia e incapacidad de Amanda para dirigir la entidad.

La renuncia presentada por Camacho fue aceptada por la alcaldesa López. No podría haber sido diferente. Eso sí, me resulta difícil creer que esta norma de conducta corrupta que presuntamente opera se limite al servicio de cementerios.

Exhorto a las autoridades competentes a ampliar su visor investigativo hacia el servicio de aseo. ¿Será que la desidia de la UAESP para exigir a unos prestadores del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas apliquen los descuentos contractualmente previstos, se deberá a lo mismo? Las autoridades deben investigar estos difusos comportamientos en el servicio de aseo e incluir a todos los servidores que han intervenido.

Nota relacionada: La polvareda detrás de los pagos por el barrido en calles de Bogotá.

El texto de la renuncia, además de la zalamería que denota, pone en evidencia varias cosas. Una de ellas, que la señora Camacho es íntima amiga de la alcaldesa López o se toma atribuciones de una cercanía que en realidad no tiene con aquella; y que es altamente obtusa para no darse cuenta de que su gestión ha sido pésima o posee un descaro sin límites para expresar lo contrario.

En la renuncia advierte haber actuado frente al relleno sanitario Doña Juana para evitar que “externos intenten apropiarse de los recursos de los ciudadanos”. Esta es otra falacia. Sobre el asunto, lo que los hechos muestran es que la entonces directora de la UAESP dio todos los pasos errados posibles, y, muy seguramente, se producirá una multimillonaria condena en contra del Distrito como resultado de la decisión que se dará en breve por un Tribunal de Arbitramento convocado por CGR Doña Juana SA ESP en contra de la UAESP.

Nota relacionada: Pico y Placa en Bogotá: desde el martes los comparendos dejarán de ser pedagógicos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.