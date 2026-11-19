Las primeras convocatorias están previstas desde las 9:00 a. m. en el Parque Nacional y…

Bogotá tendrá este jueves 19 de noviembre una jornada de movilizaciones en el marco del paro nacional convocado por sectores sindicales, sociales y de oposición. La convocatoria incluye marchas, plantones y actividades culturales en diferentes puntos de la ciudad, con posibles afectaciones en la movilidad y en la operación de rutas de transporte público.

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Paro nacional en Bogotá: puntos y horarios de las movilizaciones del 19 de noviembre

Las primeras convocatorias están previstas desde las 9:00 a. m. en el Parque Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional. Durante la mañana, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno, también habrá actividades en el Park Way y frente a la Embajada de Israel, ambos puntos en la localidad de Teusaquillo.

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Algunas de las movilizaciones tienen como destino la Plaza de Bolívar, por lo que corredores como la carrera Séptima, la calle 26, la carrera 10 y la carrera 13 podrían registrar afectaciones por plantones o bloqueos intermitentes.

De acuerdo con la agenda que confirmó el Distrito, estos son los puntos de encuentro y horarios anunciados:

Marchas y actividades desde las 9:00 a. m.

Paro Nacional: la marcha está convocada para las 9:00 a. m. en el Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, localidad de Santa Fe. Su destino anunciado es la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

la marcha está convocada para las 9:00 a. m. en el Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, localidad de Santa Fe. Su destino anunciado es la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. La memoria vence al olvido: Eduardo Loffsner Torres: actividad cultural con reivindicaciones, prevista para las 9:00 a. m. en la Universidad Pedagógica Nacional, ubicada en la carrera 11 con calle 72, en Chapinero.

Convocatorias de las 10:00 y 11:00 a. m.

La Peda se Moviliza: marcha convocada para las 10:00 a. m. en la Universidad Pedagógica Nacional, en la carrera 11 con calle 72, localidad de Chapinero. La convocatoria no especifica un destino.

marcha convocada para las 10:00 a. m. en la Universidad Pedagógica Nacional, en la carrera 11 con calle 72, localidad de Chapinero. La convocatoria no especifica un destino. El Paro al Barrio: movilización prevista para las 11:00 a. m. en el monumento almirante Padilla, ubicado en el ParkWay, carrera 24 con calle 37, en Teusaquillo.

Plantón frente a la Embajada de Israel

A las 11:30 a. m. está previsto un plantón denominado ‘Vigilia silenciosa por Palestina’, frente a la Embajada de Israel, en la calle 26 con carrera 57. Es posible que las vías aledañas presenten alto flujo de marchantes o vehículos represados, por lo que las autoridades recomiendan contemplar vías alternas.

¿Qué vías podrían tener afectaciones?

Las movilizaciones podrían generar cambios en la circulación vehicular y en la operación de rutas troncales y TransMiZonales de TransMilenio. Entre los corredores señalados por las autoridades están la calle 26, la carrera Séptima, tramos de la Av. NQS y la carrera 13.

La programación puede tener variaciones durante la jornada y también podrían presentarse concentraciones espontáneas en otros puntos de la ciudad que no necesariamente estén en las programaciones oficiales. Por eso, quienes tengan desplazamientos previstos para este jueves pueden consultar las novedades de movilidad a través de las publicaciones en vivo de El Espectador o a través de los canales de información de la alcaldía de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Gobierno anunció que acompañará las movilizaciones con sus equipos de gestores de diálogo social y derechos humanos para evitar que la jornada termine con enfrentamientos violentos entre manifestantes y autoridades.

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